Футбол

Свидетель Куропаткин подтвердил, что садился на колени КокоринуRT на русском 06:35

Друг Александра Кокорина Геннадий Куропаткин, проходящий свидетелем по делу футболиста, заявил, что садился ему на колени, так как считает это дружеским жестом.
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Свидетель по делу Мамаева и Кокорина: «Представляете, что будет, если футболист в голову с ноги ударит?»

Спорт БИЗНЕС Online06:09

Куропаткин — о деле Кокорина и Мамаева: «Говорили, что мы теперь присядем. А за что — найдут»

Sport24.ru06:46

"Кокорин бегал, пытался оттащить людей. Он подходил, говорил: "Все, все…". Что сказал свидетель Куропаткин

Спорт-Экспресс09:10

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева заявил, что у пострадавшего Пака не было претензий

Sport.ru07:13

Свидетель подтвердил факт примирения Пака с футболистами Кокориным и Мамаевым в кафе

RT на русском07:32

Свидетель: «Девушка присаживалась Кокорину на колени. Я тоже, мы же друзья»

Sports.ru06:40

На судебном заседании по Кокорину и Мамаеву слушают показания свидетелей

Чемпионат12:00
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Авто

Mazda CX-5 и Mercedes-Benz X-Class подорожали в России

Обновлено в 09:17
Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин вышел в свет с новой возлюбленной

Пользователи соцсетей предполагают, что это новая возлюбленная спортсмена.
Обновлено вчера в 14:38
Авто

Показаны детали внешности нового Subaru Outback

Компания Subaru показала первое изображение вседорожного универсала Outback следующего поколения.
Обновлено в 10:46
Политика

Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Общество

Россиянин из-за новорождённого сына отказался от пересадки головы

Обновлено в 08:24
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Общество

Гидрометцентр разрешил водителям в Москве заменить зимнюю резину

Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Турция пригрозила найти замену американским истребителям F-35

Обновлено в 04:37
Происшествия

В Ростове столкнулись два пассажирских автобуса

Обновлено в 08:52
Наука

В Турции нашли заполненный слитками корабль, которому 3600 лет

В Турции у берегов Анталии подводные археологи обнаружили затонувшее 3600 лет назад торговое судно, которое было с грузом медных слитков, сообщает издание Anadolu.
Обновлено в 10:45
Общество

ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз

В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Авто

Названы самые популярные на рынке России новые иномарки

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Суд продлил арест фигурантов дела Baring Vostok до 14 июля

11 апреля суд решит вопрос о переводе из СИЗО под домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви и бывшего главу правления банка «Восточный» Алексея Кордичева.
Обновлено в 11:21
Спорт

СБР хочет создать экспериментальную команду лыжников в биатлоне

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о желании сформировать экспериментальную команду, состоящую из спортсменов, занимающихся лыжным спортом.
Обновлено в 08:40
Политика

В Кремле отреагировали на билборды Порошенко с Путиным

В рамках предвыборной компании команда президента Украины Петра Порошенко разместила агитационные плакаты, на которых он изображён совместно с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:29
Происшествия

В Анапе пятилетний мальчик погиб, упав в канализационный колодец

Пятилетний мальчик в среду погиб, упав в канализационный колодец в селе Супсех в Анапе.
Обновлено в 11:55
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Политика

Стали известны планы Зеленского в случае победы на выборах

Второй тур выборов президента Украины назначен на 31 марта.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

«Мама спит с моим мужчиной»: вскрывшийся любовный треугольник закончился скандалом у Шепелева

Модель Элина Ковальская подозревает, что возлюбленный – актер Станислав Эрдлей крутит роман с ее матерью Мариной Рыльцовой.
Обновлено в 10:54
Политика

Порошенко сдал анализы на допинг

Президент Украины Петр Порошенко в комплексе "Олимпийский" сдал анализы представителям международной антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев, сообщает канал "112 Украина".
Обновлено в 11:11
Происшествия

Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей

Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие

Россию назвали небоеспособной против США в Арктике

Обновлено вчера в 21:11
Политика

Правительство Украины поддержало увольнение главы Одесской области

Правительство Украины одобрило проект указа президента об увольнении Максима Степанова с должности губернатора Одесской области.
Обновлено в 06:46
Авто

Новый пикап Tiger 9 от JMC официально рассекречен до дебюта

В Сети появились официальные фотографии флагманского пикапа Tiger 9 от JMC.
Обновлено в 12:02
Политика

Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»

Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено вчера в 12:54
Общество

Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 10:21
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Политика

Депутат Ольга Алимова не откажется от мата после критики Володина

Обновлено в 05:58
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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