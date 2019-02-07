Армия и оружие

«Световой купол»: ветеран ВВС США рассказал о «секретном оружии СССР»Российская газета вчера в 08:31

В США обнародованы воспоминания экс-пилота самолета-разведчика RC-135S Cobra Ball Роберта Хопкинса. Судя по его рассказу, на исходе холодной войны Советский союз в буквальном смысле "засветил" секретное оружие. Эксперты ломают голову, для чего предназначался "Купол света".
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Ветеран ВВС США рассказал о таинственном советском «куполе света»

РИА Новостивчера в 19:40

Ветеран ВВС США рассказал о таинственном «куполе света» при запуске советской ракеты

URA.Ruвчера в 21:50

Ветеран ВВС США рассказал о «куполе света» при запуске ракеты «Пионер»

RT на русскомвчера в 20:30

«Так оно работает в фильмах»: В Сети ищут разгадку «секретному оружию» русских - «Куполу света»

Царьград01:20

«Купол света»: ветеран ВВС США о секретном оружии СССР

Газета.Ruвчера в 18:53

В США испугались «купола света» ракеты «Пионер»

Lenta.ruвчера в 16:18

«Световой купол»: ветеран ВВС США рассказал о «секретном оружии СССР»

Российская газетавчера в 08:31
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Кино

Умер народный артист Сергей Юрский

Обновлено в 01:17
Происшествия

При аварии автобуса с шахтёрами в Кузбассе погибли шесть человек

Отмечается, что в результате происшествия погибли шесть человек, 16 пострадали. Все обстоятельства аварии выясняются.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

Кадыров прокомментировал задержание зама постпреда Чечни в Крыму

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о задержании заместителя постпреда Чечни в Крыму Мурада Саидова.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

Боксер Александр Костромин застрелен в Белгороде

Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

В аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб

Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в столичном аэропорту Домодедово.
Обновлено в 01:59
Спорт

Логинов выиграл бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.
Обновлено вчера в 15:42
Хоккей

Дубль Кузнецова и две передачи Овечкина принесли «Вашингтону» победу

В составе победителей дублем отметился Евгений Кузнецов (29-я и 65-я минуты), сделавший также одну результативную передачу, по разу отличились Андре Бураковски (7) и Мэтт Нисканен (41).
Обновлено вчера в 23:28
Транспорт

Пять станций красной ветки метро Москвы закроют для строительства БКЛ

Обновлено в 02:08
Музыка

Россию на «Евровидении-2019» представит Сергей Лазарев

Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие

В Сирии погиб российский военнослужащий

Обновлено вчера в 11:59
Общество

Reebok предложил «пересесть на мужское лицо» и попал под шквал критики

Обновлено вчера в 12:50
Авто

Представлен Subaru Legacy нового поколения

С иголочки новый Legacy несет в себе то же шасси SGP (Subaru Global Platform), что и Forester, Impreza и XV, которых седан опередил по "концентрации" высокопрочной стали в архитектуре кузова – у него ее на 13% больше.
Обновлено в 02:33
Транспорт

С 1 марта в Москве начнут штрафовать за выезд на «вафельную» разметку

С 1 марта в Москве водители начнут получать штрафы в автоматическом режиме за выезд на «вафельную» разметку на перекрестках, сообщили в ГИБДД Москвы и «Центре организации дорожного движения» (ЦОДД).
Обновлено в 02:28
Происшествия

Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по «делу Скрипалей»

Издание со ссылкой на источник в органах безопасности королевства утверждает, что в течение нескольких недель полиция представит доказательства о причастности к предполагаемому отравлению Сергея и Юлии Скрипалей еще двух россиян.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

Идентифицировано тело пропавшего футболиста Салы

Тело пропавшего футболиста "Кардиффа" Эмилиано Салы было официально идентифицировано, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:12
Транспорт

Певица Валерия застряла на трассе Хабаровск-Комсомольск в лютый мороз

Обновлено вчера в 22:44
Авто

Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Петербурге

7 февраля 2019 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовала сборка обновлённого кроссовера Qashqai.
Обновлено вчера в 10:14
Транспорт

Журналистка из Швеции оценила работу общественного транспорта в России

Как сообщало ИА REGNUM, учёные Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект», действующего на базе Московского физико-технического института (МФТИ), разрабатывают в России «умную систему» прогнозирования и оптимизации движения железнодорожного транспорта.
Обновлено вчера в 23:21
Наука

Ученые объяснили, стоит ли пить пиво перед вином

Подопытных разделили на три группы, в первой добровольцы в течение двух дней выпивали по три кружки пива и три бокала вина, во второй подопытные пили напитки в обратном порядке.
Обновлено вчера в 22:12
Общество

Названы лучшие стиральные порошки

Худший результат по анионогенным ПАВ (ванадий, мышьяк, селен, молибден) показал порошок AOS/«Я родился» — 47 миллиграммов ПАВ на литр воды, лучшие — у «Миф», BiMAX, Clean OK/«Наша семья» (13 миллиграмм на литр).
Обновлено в 00:08
Общество

Останкинская башня станет красной в День влюбленных

Обновлено в 01:41
Общество

В Москве ограничат продажу алкоголя 23 февраля

В Москве 23 февраля и 24 февраля в связи с проведением массовых мероприятий по случаю Дня защитника Отечества вступят в силу ограничения на продажу алкогольной продукции.
Обновлено в 01:36
Экономика

«Русал» в 2018 году увеличил производство алюминия на 1,3%

Российская объединенная компания "Русал" по итогам 2018 года увеличила производство алюминия на 1,3% - до 3,753 млн тонн.
Обновлено вчера в 19:13
Политика

Автоматы Калашникова 200-й серии получили разрешение на экспорт

Госкомпания «Рособоронэкспорт» выводит на мировой рынок автоматы Калашникова 200-й серии.
Обновлено в 02:33
Экономика

Visa введет в России снятие денег с карт в магазинах

Международная платежная система Visa направила письма в российские банки и предписала им подготовиться к снятию наличных средств в кассах к апрелю 2019 года.
Обновлено в 00:43
Происшествия

Два работника перинатального центра пострадали в Коломне

Гимнастический шар для занятий беременных женщин лопнул в перинатальном центре в подмосковной Коломне, в результате пострадали два человека.
Обновлено в 01:49
Политика

Богатейший бизнесмен в мире Джефф Безос заявил о шантаже

Богатейший бизнесмен в мире, глава компании Amazon Джефф Безос обвинил издание National Enquirer и его издателя Дэвида Пеккера в вымогательстве и шантаже, пишет в пятницу агентство Bloomberg.
Обновлено в 02:00
Интернет

Популярные приложения на iPhone уличили в записи экрана и сборе данных

Журналисты TechCrunch уличили ряд приложений в записи экрана iPhone и сборе данных со смартфона.
Обновлено вчера в 07:53
Транспорт

В метро тестируют поезда «Москва-2019»

Обновлено в 00:00
Здоровье

В Приморье умер старейший тигр Тихон, кравший у пограничников собак

В Приморье умер тигр Тихон, которого в начале января отловили на пограничной заставе, откуда он похитил двух собак.
Обновлено в 02:05
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