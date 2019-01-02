Шоу-бизнес
Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту «Шереметьево»
Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту «Шереметьево»РИА Новости16:33
Певица Светлана Лобода устроила скандал в московском аэропорту "Шереметьево" из-за плохого обслуживания VIP-гостей. Об этом порталу "Клопс" рассказал очевидец инцидента, который также снял происходящее на видео.
РИА Новости16:33
Оценить
183 человека отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 18:57, Ашберн
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри не пришли на день рождения Кейт Миддлтон
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
«Настоящее чудо»: Нюша показала, как кормит грудью свою дочку
Ранее Пятый канал рассказывал, что Нюша уже вернулась на сцену, прервав декретный отпуск.
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес
Юлию Барановскую заподозрили в романе с Кириллом Туриченко
На своей странице в соцсети Юлия Барановская разместила пост, где достаточно трогательно поздравила Кирилла Туриченко с 36-летием.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Ольге Бузовой подарили украшения стоимостью 10 миллионов рублей
По информации официального сайта производителя, стоимость одного из браслетов составляет 3,3 миллиона рублей, второго — почти шесть.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев помирился со своей 63-летней супругой
Эпатажный Гоген Солнцев обнародовал в личном Instagram-аккаунте чувственный снимок, где запечатлен со своей 63-летней женой.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес
Дочь Пескова и Навки заставила родителей на отдыхе заниматься спортом
Только после последнего выступления фигуристка смогла расслабиться и улетела с семьей на один из мальдивских островов, затерянных в Индийском океане.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Стало известно о беременности Нетребко
"Дни.ру" узнали, что ждет Анну Нетребко в наступившем году.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес
Андрей Малахов возмущен фотографиями беременной Виктории Лопыревой
Лопырева не скрывалась от папарацци, заставших ее в Майами в объятиях бизнесмена Игоря Булатова.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева снова вышла замуж
Артистка рассказала о переменах в личной жизни. Анастасия Макеева официально подтвердила, что вышла замуж.
Обновлено в 00:28
Шоу-бизнес
«Стечение обстоятельств»: стало известно о болезни в семье Михалковой
Актриса Юлия Михалкова имеет армию поклонников, которые с нетерпением ждут новостей из ее профессиональной и личной жизни.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова вернула огненно-рыжий цвет волос
Многие считают, что с новым цветом волос Седокова стала походить на пикантную и уверенную в себе русалку Ариэль.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Евгений Кафельников заявил, что у него нет номера дочери Алеси
Двадцатилетняя модель, дочь знаменитого теннисиста Алеся Кафельникова призналась перед всей страной в сложных отношениях с отцом, расстройстве пищевого поведения, зависимости от препаратов.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Наташа Королева призналась, что хранит дома вещи Игоря Николаева
Оказалось, певица до сих пор хранит дома вещи первого мужа Игоря Николаева, которому 17 января исполнится 59 лет.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Шаляпин обнародовал постельное фото с Цымбалюк-Романовской
Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская выглядят на не очень счастливыми.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Ольга Бузова, наконец, снялась топлесс
Наконец, несколько минут назад, Бузова разместила в своем Instagram фотографию, на которой позирует топлес. Снимок сделан в ванной комнате.
Обновлено в 15:47