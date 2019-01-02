Шоу-бизнес
Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту «Шереметьево»
Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту «Шереметьево»РИА Новости16:33
Певица Светлана Лобода устроила скандал в московском аэропорту "Шереметьево" из-за плохого обслуживания VIP-гостей. Об этом порталу "Клопс" рассказал очевидец инцидента, который также снял происходящее на видео.
РИА Новости16:33
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