Шоу-бизнес

Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту «Шереметьево»
РИА Новости
16:33

Певица Светлана Лобода устроила скандал в московском аэропорту "Шереметьево" из-за плохого обслуживания VIP-гостей. Об этом порталу "Клопс" рассказал очевидец инцидента, который также снял происходящее на видео.
РИА Новости16:33

Подробнее о событии

Появилось видео скандала, который устроила Светлана Лобода в аэропорту Шереметьево

Телепрограмма09:24

Певица Светлана Лобода закатила скандал в московском аэропорту

РИАМО09:18

Певица Светлана Лобода устроила скандал в московском аэропорту

Вечерняя Москва08:31

Лобода устроила скандал в Шереметьево

Рамблер08:23

Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту

StarHit.ru11:10

Видео: Светлана Лобода устроила разборки в аэропорту

РЕН ТВ07:48

Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту

Газета.Ru07:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 22:09, Ашберн
Шоу-бизнес

Меган Маркл потратит огромную сумму на ремонт нового дома

Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Настя Каменских продолжает стремительно набирать вес

Артистка бросила диету, набрала лишний вес и совершенно довольна собой. Мода на болезненную худобу, к счастью, осталась в прошлом.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

Нюша выложила фото, где кормит свою дочь

На своей странице в Instagram молодая мама выложила фото, где кормит свою малышку. Дочь появилась на свет от Игоря Сивова.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Поклонник подарил Бузовой украшения на 10 млн

Неизвестный поклонник подарил Ольге Бузовой браслет и кольцо из розового золота с бриллиантами за 10 млн рублей.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес

Шаляпин обнародовал постельное фото с Цымбалюк-Романовской

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская выглядят на не очень счастливыми.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес

Ирина Старшенбаум рассказала о подготовках к съемкам «Т-34»

Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес

Поклонники подозревают Юлию Барановскую в романе с солистом «Иванушек»

Недавно Юлия Барановская опубликовала на своей странице в соцсети Instagram совместную фотографию с солистом группы «Иванушки International» Кириллом Туриченко и поздравила его с днем рождения.
Обновлено в 19:22
Шоу-бизнес

Андрей Малахов разорвал дружбу с беременной Викторией Лопыревой

Андрей Малахов, знакомый со всей ситуацией изнутри, накануне разорвал дружбу с Лопыревой.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Дочь Пескова и Навки заставила родителей на отдыхе заниматься спортом

Только после последнего выступления фигуристка смогла расслабиться и улетела с семьей на один из мальдивских островов, затерянных в Индийском океане.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко рассказала о своей диете во время беременности

Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова посоветовала забить на недолюбленных людей

Балерина, актриса Анастасия Волочкова продолжает радовать поклонников солнечными фотографиями с теплых берегов.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес

Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова вернула огненно-рыжий цвет волос

Многие считают, что с новым цветом волос Седокова стала походить на пикантную и уверенную в себе русалку Ариэль.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев помирился со своей 63-летней супругой

Эпатажный Гоген Солнцев обнародовал в личном Instagram-аккаунте чувственный снимок, где запечатлен со своей 63-летней женой.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес

«Стечение обстоятельств»: стало известно о болезни в семье Михалковой

Актриса Юлия Михалкова имеет армию поклонников, которые с нетерпением ждут новостей из ее профессиональной и личной жизни.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес

Кристина Бабушкина показала жену Константина Хабенского с большим животом

Кристина Бабушкина опубликовала в сети фото с Ольгой Литвиновой, которая уже совсем скоро станет мамой.
Обновлено в 09:00
ещё по теме
LOBODA
Украинская певица
украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины. Солистка группы «ВИА Гра» в 2004 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное