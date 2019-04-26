Музыка

После победы дочери Алсу в проекте «Голос. Дети» началась проверкаАргументы и Факты 00:44

В проекте победила 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. За нее проголосовали 56,5% телезрителей. По данным «Газеты.ру», проверка результатов началась в ночь на 27 апреля.
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