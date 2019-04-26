Музыка
После победы дочери Алсу в проекте «Голос. Дети» началась проверкаАргументы и Факты 00:44
В проекте победила 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. За нее проголосовали 56,5% телезрителей. По данным «Газеты.ру», проверка результатов началась в ночь на 27 апреля.
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10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова стала победительницей 6-го сезона шоу «Голос. Дети»
Вокруг ТВвчера в 17:09
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Автопроизводитель Chery из КНР сообщил о начале продаж обновленной версии модели Tiggo в Китае.
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Космос
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