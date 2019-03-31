Футбол
Светлана Кузнецова поболтала с Лионелем МессиBimru.ru 17:51
Теннисистка Светлана Кузнецова выложила в Instagram совместное фото со звездой мирового футбола Лионелем Месси. Двукратная победительница турниров «Большого шлема» отдыхала в Каталонии и решила посетить футбольное дерби между «Барселоной» и «Эспаньолом».
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:50, Ашберн
Общество
Цукерберг требует госрегулирования интернета
Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Культура
Путин назвал кинопремию «Ника» праздником творчества и общения
Президент Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей национальной кинематографической премии «Ника».
Обновлено в 12:11
Наука
Найден эффективный способ защиты человека от укусов комаров
Обновлено вчера в 05:17
Армия и оружие
31 марта: в 1991-м ликвидирован Варшавский договор
При политическом давлении Москвы все страны Варшавского договора резко отрицательно относились к НАТО, а когда в 1991 году диктаторская роль Москвы исчезла, большинство стран Варшавского договора поспешили быстренько-быстренько, бегом вступить именно в НАТО – Румыния, Болгария, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Албания, Эстония, Латвия, Литва.
Обновлено в 05:19
Футбол
Кононов заявил, что матч «Спартака» с «Ахматом» получился нервным
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу своих подопечных над грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:02
Общество
Бутина мечтает после освобождения навестить бабушку в деревне
Правозащитник Александр Ионов заявил, что гражданку РФ Марию Бутину могут освободить после 26 апреля.
Обновлено в 16:52
Музыка
В Германии возмущены клипом к новой песне группы Rammstein
«Если видео должно было улучшить продажи нового альбома, то я считаю это безвкусной эксплуатацией свободы творчества», - приводит слова Феликса Кляйна немецкая газета Bild.
Обновлено 28 марта в 19:56
Экономика
Ford Sollers планирует продать заводы в России
В концу июня СП 2019 года последовательно закроет два автозавода во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане.
Обновлено в 10:28
Общество
Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России
Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39
Политика
«Открытая Россия» заявила о ликвидации организации
Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения, при этом продолжит свою деятельность в рамках новой организации, которая была создана 24 февраля в Москве.
Обновлено в 16:57
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
Обновлено в 06:02
Политика
Чапутова лидирует на выборах президента Словакии
Адвокат Зузана Чапутова лидирует во втором туре выборов президента Словакии.
Обновлено в 18:14
Происшествия
Женщина из Зеленограда избила сына скакалкой и отрезала ему часть уха
В Зеленограде женщина в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой, а потом строительным ножом отрезала ему часть правого уха.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие
Израиль зафиксировал пять запусков ракет из сектора Газа
Запуски пяти ракет по Израилю из сектора Газа были зафиксированы в воскресенье израильскими военными.
Обновлено в 18:45
Политика
В России усовершенствуют сферу госзакупок
Во вторник на заседании Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина обсуждался с театральными деятелями, экспертами и профильными ведомствами вопрос о совершенствовании норм о закупках в сфере культуры.
Обновлено в 13:24
Теннис
Братья Брайан победили на турнире в Майами в парном разряде
Обновлено в 17:24
Армия и оружие
Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160
Обновлено вчера в 16:26
Игры
Valve подтвердила разработку собственного шлема виртуальной реальности
Компания Valve опубликовала в сервисе Steam изображение своего будущего шлема виртуальной реальности.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Вернувшуюся на Украину певицу Maruv обокрали в аэропорту
В аэропорту «Борисполь» неизвестные обокрали украинскую певицу Maruv. Это произошло после ее возвращения на родину из Израиля.
Обновлено в 18:29
Армия и оружие
Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет
На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Брат Ким Чен Ына мог быть связан с напавшими на посольство в Мадриде
По данным издания, после смерти брата Ким Чен Ына представители организации вывезли его сына Ким Хан Соль.
Обновлено в 18:15
Автоспорт
Гонщик «Феррари» Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна
Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации второго этапа чемпионата - Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 12:20
Экономика
В России могут изменить правила зачисления зарплат
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об изменении правил зачислении заработных плат россиянам.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФ
Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В отделе полиции в Казани обнаружено тело следователя
Сегодня, 30 марта, в отделе полиции «Сафиуллина» УМВД России по Казани было обнаружено тело следователя с огнестрельным ранением.
Обновлено в 05:17