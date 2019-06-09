Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова выбрала стильный комплект для «Кинотавра»Srnsk 07:25
В Сочи стартовал 30-ый кинофестиваль «Кинотавр». На церемонии открытия побывали многие российские звезды, включая Светлану Ходченкову. Большинство дам выбрало для светского выходы вечерние платья, однако Светлана решила удивить всех.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 11:01, Ашберн
Экономика
Производство золота в России за январь-апрель увеличилось на 10,8%
Производство золота в России за январь-апрель 2019 года составило 78,29 тонны (за январь - апрель 2018 - 70,67 тонны), увеличившись на 10,8%. Об этом сообщает Минфин.
Обновлено в 10:11
Общество
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание
Вторая проблема, о которой сообщил сын музыканта, - циркулярный ожог пищевода из-за которого появился риск, что Алибасов не сможет самостоятельно глотать.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео
Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце опровергла развод с Прилучным
Супруга актера Павла Прилучного - Агата Муцениеце, дала откровенное интервью, в ходе которого поделилась информацией, касающейся развода с супругом.
Обновлено в 10:03
Авто
Skoda выпустила кроссовер Karoq для велосипедистов
Компания Skoda представила «велосипедную» версию кроссовера Karoq.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Полковник МВД Захарченко получил 13 лет колонии
Пресненский суд Москвы назначил бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК), полковнику Дмитрию Захарченко 13 лет колонии строгого режима за получение взятки и попытки препятствовать правосудию.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Суд освободил по УДО правозащитника Титиева
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи
Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Общество
Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил оказать поддержку жителям города Киселевск, которые захотели получить убежище в Канаде, сообщает РИА "Новости" Как заявили в администрации региона, Цивилев поручил своим замам и мэру города Киселевска встретиться с жителями.
Обновлено в 10:13
Армия и оружие
Японский эсминец прибыл во Владивосток
10 июня в порт Владивосток с неофициальным визитом зашел эскадренный миноносец морских сил самообороны Японии «Судзунами».
Обновлено в 02:50
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Шведская полиция обезвредила угрожавшего взорвать вокзал мужчину
Полиция обезвредила мужчину, угрожавшего устроить взрыв на вокзале города Мальме, расположенного на юге Швеции.
Обновлено в 09:07
Авто
АвтоВАЗ запустил рекламную компанию LADA Granta Cross
Lada Granta Cross - это современный универсальный автомобиль с возможностями кроссовера, компактный снаружи, но удивительно вместительный, утверждается в рекламе.
Обновлено в 04:50
Общество
В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова
В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Политика
Зеленский придет на заседание КС, посвященное указу о роспуске Рады
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник придет на заседание Конституционного суда (КС), который начнет рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 10:48
Интернет
Найден новый способ мошенничества через онлайн-календари на смартфонах
Эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали новую схему мошенничества, связанный с использованием сервиса Google Календарь, когда пользователям под видом автоматических уведомлений в календаре на смартфоне рассылались мошеннические сообщение.
Обновлено в 10:57
Футбол
Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер
Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
Обновлено в 04:42
Авто
Продажи подержанных автомобилей в России сократились на 12%
В мае 2019 года продажи подержанных автомобилей в России сократились на 12%, сообщает «Автостат».
Обновлено в 09:07
Общество
Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России
Обновлено в 07:45
Единоборства
Джастин Бибер вызвал Тома Круза на поединок
Обновлено в 10:47
Происшествия
Ивана Голунова отправили под домашний арест
Суд избрал домашний арест мерой пресечения для корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Требования адвокатов были соблюдены.
Обновлено 08 июня в 15:20
Происшествия
Таможня задержала экипаж рейса «Победы»
Таможня задержала экипаж рейса лоукостера "Победа", летевший из Внуково в Пизу.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Пожар на Казанском пороховом заводе потушен
Пожар на Казанском пороховом заводе ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео
Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12