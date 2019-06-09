Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова выбрала стильный комплект для «Кинотавра»Srnsk 07:25

В Сочи стартовал 30-ый кинофестиваль «Кинотавр». На церемонии открытия побывали многие российские звезды, включая Светлану Ходченкову. Большинство дам выбрало для светского выходы вечерние платья, однако Светлана решила удивить всех.
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Светлана Ходченкова пришла на церемонию открытия фестиваля «Кинотавр» в брючном костюме

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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 11:01, Ашберн
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