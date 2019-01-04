Космос
Сверхтяжёлая российская ракета-носитель, первый полёт которой должен состояться в 2028 году, получила название «Енисей». Соответствующая информация опубликована на странице главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в Twitter.
RT на русском05:30
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с чего всё началось
«Разработчики — РКК "Энергия" имени Королева (Московская область), РКЦ "Прогресс" (Самара), Центр имени Хруничева (Москва) — в части создания третьей ступени»,— написал господин Рогозин в Twitter.Коммерсантъ06:55
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