Армия и оружие

Сверхскоростной вертолет «Дерзкий» впервые оторвался от землиВести.Ru 07:07

Детище американских компаний Sikorsky и Boeing, экспериментальный сверхскоростной вертолет SB>1 Defiant, или "Дерзкий", впервые поднялся в воздух.
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На официальном youtube-канале проекта скоростного вертолета совместной разработки компаний Sikorsky и Boeing опубликовано видео первого полета скоростного вертолета Sikorsky-Boeing #SB1 Defiant
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