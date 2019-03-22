Армия и оружие

Сверхскоростной вертолет «Дерзкий» впервые оторвался от землиВести.Ru 07:07

Детище американских компаний Sikorsky и Boeing, экспериментальный сверхскоростной вертолет SB>1 Defiant, или "Дерзкий", впервые поднялся в воздух.
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На официальном youtube-канале проекта скоростного вертолета совместной разработки компаний Sikorsky и Boeing опубликовано видео первого полета скоростного вертолета Sikorsky-Boeing #SB1 Defiant
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ТК Звезда05:55

Подробнее о событии

Опубликовано видео первого полета скоростного вертолета компании Sikorsky

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Naked Scienceвчера в 17:46
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Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.
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Обновлено в 06:39
Политика

Трамп заявил о решении отменить введение новых санкций против КНДР

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Армия и оружие

ДНР: ВСУ за неделю почти 70 раз нарушили режим прекращения огня

Вооружённые силы Украины за неделю 68 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

Россия зафиксировала пуски украинских дальнобойных тактических ракет

Обновлено в 04:32
Культура

Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу «Пушкин — наше не все»

Выступая на слушаниях лидер «Ленинграда» заявил, что концепция закона «О культуре» выглядит как попытка «с помощью сети поймать океан», поскольку сегодня «производителем смыслов и культуры» стал любой человек, у которого есть Twitter, и регламентировать их невозможно.
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Российские заключенные вскрыли животы гвоздями в знак протеста

Десять заключенных мордовской колонии №5, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, проткнули животы штырями или гвоздями в знак протеста против беспредела администрации.
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Участник поисков пропавшей группы Дятлова поделился секретными данными

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Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне

Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.
Обновлено в 14:02
Культура

В Петербурге назвали имена победителей конкурса «Золотое перо 2018»

Гран-при «Журналист года» на конкурсе «Золотое перо 2018» получила представительница «Новой газеты в Петербурге» Ирина Тумакова.
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Руководство ООН сделало заявление о статусе Голанских высот

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта президент США Дональд Трамп заявил, что пора признать Голанские высоты территорией Израиля.
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Названа настоящая фамилия Юлии Началовой

Певица Юлия Началова, скоропостижно скончавшаяся 16 марта, на самом деле имела двойную фамилию.
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Дубль Стуани помог сборной Уругвая разгромить команду Узбекистана

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СК предъявил обвинения по делу о незаконных полетах на бизнес-джетах

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Армия и оружие

«Ночной суперохотник» Ми-28НМ был замечен в Сирии

Новая версия российского ударного вертолета Ми-28НМ «Ночной суперохотник» была замечена на севере сирийской провинции Хама.
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Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых

О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
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В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку

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Политика

Уровень одобрения россиянами работы Путина достиг максимума за полгода

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Политика

Мэй вынудили ужинать отдельно от лидеров ЕС

Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй пришлось ужинать отдельно после переговоров с лидерами стран Евросоюза о сроках выхода Великобритании из ЕС.
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Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы

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Рахимов покинул пост президента Международной ассоциации бокса

Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов сделал официальное заявление о сложении своих полномочий.
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Происшествия

Подростки с пистолетом напали на офис микрозаймов на Белы Куна

В пятницу, 22 марта, около четырёх часов дня вооружённые пистолетом два подростка напали на офис микрозаймов, расположенный на улице Белы Куна.
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