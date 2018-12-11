Политика

Свердловская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу
REGNUM
14:10

Как следует из скана распоряжения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева №251-РГ. Согласно ему, проверка в отношении чиновницы окончена, и с 10 декабря она возвращена на работу в качестве директора областного департамента молодёжной политики. Официальных комментариев пока нет.
REGNUM14:10
с чего всё началось

Чиновница «никто не просил вас рожать» получила выговор и вернулась на работу в свердловское правительство

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, получила выговор и вышла на работу в своем прежнем статусе. Об этом свидетельствуют два распоряжения губернатора, №250 и №251, оказавшиеся в распоряжении «URA.RU».
URA.Ru11:16

Подробнее о событии

Чиновница Ольга Глацких, отстраненная от должности из-за скандала, вернулась на работу в администрацию области

Эхо Москвы14:00

Ольга Глацких за слова о том, что «государство не просило вас рожать» получила выговор

Екатеринбург Онлайн12:45

Свердловская чиновница Глацких вернулась к исполнению своих обязанностей

ТАСС12:08

Проверка в отношении Ольги Глацких завершилась. Она получила выговор и вернулась на работу

Znak.com11:53

Глацких отделалась выговором и завтра ответит на вопросы всех желающих. ДОКУМЕНТ

JustMedia11:17

Чиновница «никто не просил вас рожать» получила выговор и вернулась на работу в свердловское правительство

URA.Ru11:16

Проверка губернатора завершена: Глацких признали соответствующей должности

Новый День11:10
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Политика

Палата представителей приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Нижняя палата конгресса США приняла двухпартийную резолюцию, в которой конгрессмены призвали европейские правительства отказаться от проекта «Северный поток-2», а президента США Дональда Трампа — ввести против него санкции, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 19:56
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Канада выразила обеспокоенность задержанием бывшего дипломата в Китае

Министр общественной безопасности и подготовки к чрезвычайным ситуациям Канады Ральф Гудэйл заявил, что правительство страны знает о задержании своего бывшего дипломата в Китае и обеспокоено этим фактом.
Обновлено в 19:49
Политика

Мария Бутина признала себя виновной ради скорой свободы

Россиянка Мария Бутина признает себя виновной в сговоре по нарушению американского закона об иноагентах.
Обновлено в 19:24
Политика

Один из задержанных украинских моряков отказался признавать вину

Один из украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе, Денис Гриценко, отказался признавать вину и объявил себя военнопленным.
Обновлено в 19:32
Политика

Помпео отреагировал на отправку в Венесуэлу российских Ту-160

Обновлено в 17:52
Политика

Прах Людмилы Алексеевой похоронят в США

Прах председателя Московской Хельсинской группы Людмилы Алексеевой будет отправлен на захоронение в США, В Соединенных Штатах похоронен ее муж, здесь же живут ее дети.
Обновлено в 18:40
Политика

Путин допустил возможность изменения закона о митингах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что допускает корректировку закона о шествиях и митингах, но решения должны быть взвешенными.
Обновлено в 16:13
Политика

Додон опроверг заявления о вмешательстве России в выборы в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон опроверг слова премьера Павла Филипа о якобы попытках вмешательства России в парламентские выборы 2019 года в Молдавии, сообщают "Известия".
Обновлено в 19:27
Политика

Парламент Великобритании проведет экстренные дебаты

Британский парламент решил провести 11 декабря экстренные дебаты в связи с решением премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй о переносе голосования по соглашению с ЕС о выходе страны из состава Евросоюза, завил спикер Палаты общин парламента Великобритании Джон Беркоу.
Обновлено в 14:19
Политика

Львовский облсовет требует закрыть консульство РФ

Депутаты Львовского областного совета обратились к президенту Украины и министерству иностранных дел с просьбой закрыть генеральное консульство Российской Федерации во Львове, сообщило 11 декабря информационное агентство Укринформ.
Обновлено в 19:01
Политика

Медведев назвал «эру судов» способом достичь идеала в развитии России

Медведев считает, что следующим этапом развития прав и свобод человека станет переход «от концентрации на государственном строительстве» к поощрению инициативы самого человека.
Обновлено в 19:50
Политика

Трамп пригрозил приостановить работу правительства

Президент США Дональд Трамп заявил, что он приостановит работу правительства, если ему не удастся получить $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 19:47
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Журнал Time назвал «человеком года» убитого журналиста Хашогги

Американский журнал Time объявил человеком года убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста и представителя саудовской элиты Джамаля Хашогги.
Обновлено в 17:12
Политика

Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией

На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире.
Обновлено в 14:01
Политика

Трамп подписал закон о гумпомощи жертвам геноцида в Сирии и Ираке

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оказании гуманитарной помощи жертвам геноцида в Сирии и Ираке.
Обновлено в 19:45
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Ольга Вячеславовна Глацких
Российская спортсменка
Российская художественная гимнастка, олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях, Заслуженный мастер спорта России. После окончания спортивной карьеры - государственный служащий и управленец.
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