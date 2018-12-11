Политика

Свердловская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу
REGNUM
14:10

Как следует из скана распоряжения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева №251-РГ. Согласно ему, проверка в отношении чиновницы окончена, и с 10 декабря она возвращена на работу в качестве директора областного департамента молодёжной политики. Официальных комментариев пока нет.
REGNUM14:10
с чего всё началось

Чиновница «никто не просил вас рожать» получила выговор и вернулась на работу в свердловское правительство

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, получила выговор и вышла на работу в своем прежнем статусе. Об этом свидетельствуют два распоряжения губернатора, №250 и №251, оказавшиеся в распоряжении «URA.RU».
URA.Ru11:16

Подробнее о событии

Чиновница Ольга Глацких, отстраненная от должности из-за скандала, вернулась на работу в администрацию области

Эхо Москвы14:00

Ольга Глацких за слова о том, что «государство не просило вас рожать» получила выговор

Екатеринбург Онлайн12:45

Свердловская чиновница Глацких вернулась к исполнению своих обязанностей

ТАСС12:08

Проверка в отношении Ольги Глацких завершилась. Она получила выговор и вернулась на работу

Znak.com11:53

Глацких отделалась выговором и завтра ответит на вопросы всех желающих. ДОКУМЕНТ

JustMedia11:17

Чиновница «никто не просил вас рожать» получила выговор и вернулась на работу в свердловское правительство

URA.Ru11:16

Проверка губернатора завершена: Глацких признали соответствующей должности

Новый День11:10
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Политика

Россиянка Бутина согласилась признать вину частично

Обновлено в 16:17
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Президент России Владимир Путин открыл заседание Совета по правам человека (СПЧ) минутой молчания в память о председателе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой, скончавшейся 8 декабря.
Обновлено в 14:20
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Один из задержанных украинских моряков отказался признавать вину

Задержанный сотрудниками ФСБ РФ за нарушение госграницы в Черном море офицер Службы безопасности Украины Василий Сорока отказался от дачи показаний, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
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Обновлено в 15:35
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В МИД России оценили заявление Помпео о полёте Ту-160 в Венесуэлу

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявление госсекретаря США Майка Помпео по поводу учебного полёта российских стратегических бомбардировщиков в Венесуэлу.
Обновлено в 15:35
Политика

В Китае задержан бывший канадский дипломат

Бывший канадский дипломат Майкл Ковриг задержан в Канаде во время служебной командировки.
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Журнал Time назвал «человеком года» убитого журналиста Хашогги

Американский журнал Time объявил человеком года убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста и представителя саудовской элиты Джамаля Хашогги.
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В России может наступить «эра судов», считает Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что реализация положений Конституции может привести к "эре судов" и развитию свободы человека.
Обновлено в 16:55
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Госдеп вновь заявил о возможных санкциях из-за «Северного потока-2»

Помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон заявил, что Вашингтон по-прежнему рассматривает возможность введения санкций в отношении проекта «Северный поток-2».
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Суд на Украине оставил Вышинского под арестом

Обновлено в 16:09
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Путин высказался о деле «Нового величия»

Президент России Владимир Путин прокомментировал дело "Нового величия", передает ТАСС.
Обновлено в 16:29
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Мэй рассчитывает провести голосование по брекситу до 21 января

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассчитывает провести голосование по брекситу в парламенте страны до 21 января 2019 года.
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Путин утвердил увеличение пенсии военнослужащим

Президент Владимир Путин во вторник подписал закон, который позволит уже со следующего года повысить пенсии для военных, а также для тех, кто проходил службу в органах внутренних дел, в пожарной охране, в исправительных учреждениях, войсках Росгвардии и органах по борьбе с наркотиками.
Обновлено в 16:33
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Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией

На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире.
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Трамп пригрозил приостановить работу правительства

Президент США Дональд Трамп заявил, что он приостановит работу правительства, если ему не удастся получить $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.
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Ольга Вячеславовна Глацких
Российская спортсменка
Российская художественная гимнастка, олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях, Заслуженный мастер спорта России. После окончания спортивной карьеры - государственный служащий и управленец.
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