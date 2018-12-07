Общество

Свердловская чиновница Глацких не хочет увольняться из-за скандала
Известия
04:17

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодежи, не собирается покидать добровольно свой пост из-за начатых проектов по работе. Об этом она рассказала в интервью уральскому блогеру Сергею Колясникову.
Известия04:17
Ольга Глацких
Даже за время моего отсутствия в течение этого месяца - уже три проекта, которые не реализовались, которые должны были быть запущены. И с этой вот историей пока я отстранена, идет проверка, нет реализации проектов, причем федеральных проектов, которые реализует вся страна.
— Ольга Глацких, российская спортсменкаИнтерфакс 01:29

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Российская художественная гимнастка, олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях, Заслуженный мастер спорта России. После окончания спортивной карьеры - государственный служащий и управленец.
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