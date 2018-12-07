Политика
Свердловская чиновница Глацких не хочет увольняться из-за скандала
Свердловская чиновница Глацких не хочет увольняться из-за скандалаИзвестия04:17
Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодежи, не собирается покидать добровольно свой пост из-за начатых проектов по работе. Об этом она рассказала в интервью уральскому блогеру Сергею Колясникову.
Известия04:17
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Даже за время моего отсутствия в течение этого месяца - уже три проекта, которые не реализовались, которые должны были быть запущены. И с этой вот историей пока я отстранена, идет проверка, нет реализации проектов, причем федеральных проектов, которые реализует вся страна.
— Ольга Глацких, российская спортсменкаИнтерфакс 01:29
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Ольга Глацких прокомментировала свою работу в департаменте молодежной политики
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