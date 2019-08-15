с чего всё началось

Пилоты, которые успешно посадили Airbus A321 после сбоя в работе обоих двигателей, учились в Санкт-Петербурге. Напомним, утром 15 августа чуть не произошла авиакатастрофа. В самолет, который взлетал из столичного аэропорта Жуковский, попали чайки.

Посадившие в кукурузном поле самолет пилоты учились в Петербурге

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