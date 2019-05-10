Хоккей

Свечников силовым приемом завалил на лед 113-килограммового соперникаРИА Новости 01:48

Бостон
Каролина
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
Полуфинал, вчера
Бостон
Каролина
Показать детали
Скрыть
Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников в первом мачте серии финала Восточной конференции НХЛ с "Бостоном" провел силовой прием на защитнике Здено Харе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Себастьян Ахо: Свечников сделал нереальную передачу к дальней штанге

Советский спорт02:40

Свечников снова атаковал капитана соперника, но «Каролине» это не помогло. Как «Бостон» повел в финале Востока

Матч ТВ03:26

Свечников снес Хару, который тяжелее его на 28 кг. Видео

Спорт-Экспресс01:49

Свечников завалил на лед 113-килограммового противника

Газета.Ru03:00

Свечников уже отошел после нокаута от Овечкина. Приложил Хару, добавил голевой пас

Sports.ru04:29

Ахо — о голе: Свечников сделал нереальную передачу

Чемпионат02:20

Русский вундеркинд уложил на лед словацкого великана. Его команду нокаутировали за один период

Sport24.ru00:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
Политика

МИД Украины высказался о неявке России на трибунал по делу моряков

Международный трибунал по делу украинских моряков проходит 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 09:54
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Хоккей

Владимир Путин вышел на лед Ночной хоккейной лиги: прямая трансляция

Обновлено в 08:30
Футбол

«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Российской премьер-лиги

Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" потерпел поражение от тульского "Арсенала" и потерял шансы на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.
Обновлено в 11:22
Политика

Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, по которому осуждённые за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким.
Обновлено в 11:11
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Обновлено вчера в 14:53
Общество

Петербуржцев предупредили о ночных ливнях и грозах

Спасатели предупредили жителей и гостей города об ухудшении погоды. Ночью на Петербург обрушатся ливни и усилится ветер.
Обновлено в 08:28
Происшествия

В Новокузнецке нашли тело пропавшей в марте девушки-следователя

24-летняя Алиева пропала 8 марта — она ушла из дома и не вернулась.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Тело пятого погибшего туриста обнаружено на Алтае

Спасатели в ходе поисковой операции в Горном Алтае нашли тело пятого туриста, погибшего при сходе лавины.
Обновлено в 08:23
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Экономика

Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд

Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Футбол

Вяхирева включена в символическую сборную Лиги чемпионов

Гандболистка "Ростова-Дона" Анна Вяхирева вошла в символическую сборную женской гандбольной Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 08:45
Политика

Личный адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским

По информации издания, Джулиани намерен отправиться в Киев на встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Трампа.
Обновлено в 07:13
Политика

В Раде предложили назначить инаугурацию Зеленского на 1 июня

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко зарегистрировал в парламенте проект постановления о церемонии вступления в должность избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал призыв Виторгана не праздновать День Победы

Обновлено в 06:29
Экономика

В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой

Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Коломойский и Рабинович порассуждали о судьбе Порошенко

Предприниматель Игорь Коломойский считает, что в сложившейся ситуации, "в этом раскладе", действующий президент Украины Петр Порошенко может пройти в Верховную раду, а после этого — претендовать на должность главы МИД или украинского посла в США.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12

В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Транспорт

Прервано морское сообщение Калининграда с «большой Россией»

Два парома, которые связывают эксклавную Калининградскую область с остальной территорией России, не могут выйти из порта Усть-Луга Ленинградской области.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес

Облаченная в пижаму Ирина Безрукова показала себя без макияжа

Обновлено в 05:30
Происшествия

Дочери Доренко заподозрили мачеху в убийстве отца

Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева откровенно рассказала о грудном вскармливании

Модель сразу решила, что будет кормить ребенка сама. 35-летняя модель Виктория Лопырева в феврале этого года впервые стала мамой.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес

«Хорошего не могу сказать»: Юрий Лужков отказался говорить о конфликте с Сергеем Доренко

Обновлено в 08:10
Политика

Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
Обновлено в 08:26
Хоккей

У наставника сборной России изменилось гражданство в заявке ЧМ

В официальной заявке национальной команды на сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ) у наставника сборной Ильи Воробьева значится российское гражданство.
Обновлено в 11:20
Происшествия

В шведском Мальмё произошёл взрыв в ресторане

В центре шведского города Мальмё в ночь на 10 мая произошёл взрыв на территории ресторана, пострадавших нет.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Индийский истребитель «посадил» грузинский военный транспортник

Обновлено в 10:37
Футбол

Гол Погребняка принес «Уралу» ничью в матче с «Оренбургом»

Футбольный клуб "Урал" провел матч очередного тура РПЛ. "Шмели" на выезде вырвали ничью у "Оренбурга" - 2:2.
Обновлено в 08:04
Культура

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Обновлено в 11:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Игоревич Свечников
Российский хоккеист
Российский хоккеист, нападающий команды НХЛ «Каролина Харрикейнз». На драфте НХЛ 2018 года был выбран под общим 2-м номером.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное