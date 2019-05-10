Хоккей
Свечников силовым приемом завалил на лед 113-килограммового соперникаРИА Новости 01:48
Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников в первом мачте серии финала Восточной конференции НХЛ с "Бостоном" провел силовой прием на защитнике Здено Харе.
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В Москве скончался Сергей Доренко
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Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12
В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
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Китай примет ответные меры на пошлины США
Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
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Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
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Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
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В Катар прибыли американские бомбардировщики B-52
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Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС
Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.
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В шведском Мальмё произошёл взрыв в ресторане
В центре шведского города Мальмё в ночь на 10 мая произошёл взрыв на территории ресторана, пострадавших нет.
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В Японии в результате землетрясения пострадали два человека
В Японии на юго-западном острове Кюсю в результате произошедшего землетрясения пострадали по меньшей мере два человека.
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На Курилы отправилась первая группа «безвизовых» туристов из Японии
Сегодня, 10 мая, из Японии на Курилы отправилась первая в 2019 году группа японцев в рамках программы безвизовых обменов.
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Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер от разрыва аорты.
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Россиянина задержали на Шри-Ланке за видеосъёмку
Силовики Шри-Ланки задержали в городе Галле гражданина России за несанкционированную видеосъёмку. Он использовал для этого квадрокоптер.
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Samsung представил 64-мегапиксельный датчик камеры
Как пишут специализированные издания, 64-мегапиксельный сенсор ISOCELL Bright GW1 получил технологию Tetracell для группировки четырех пикселей в один.
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Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
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Состояние Айгуль Фазыйловой ухудшилось
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Появилось видео с места смерти Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:58
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Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы
Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от перегрева в жаркие дни
Роспотребнадзор заявил об аномально жаркой погоде в нескольких регионах России и дал рекомендации, как избежать перегрева.
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Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов
МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Финансы
Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
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Суррогатная мать начала рожать Ким Кардашян четвертого ребенка
Хотя Кардашян после появления на свет второго ребенка очень хотела родить сама, она не смогла это сделать из-за медицинских противопоказаний – после рождения сына Сейнта (3 года) у нее диагностировали приросшую к мышечному слою плаценту, пишет Mirror.
Обновлено в 02:46
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Общество
В День Победы в России не зафиксировали происшествий
Обновлено в 03:13
Общество
Почти 150 тыс. человек посетили Музей Победы 9 мая
Порядка 150 тыс. москвичей и гостей города посетили в четверг залы и открытые площадки Музея Победы на Поклонной горе, сообщает в четверг пресс-служба учреждения.
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Отели Турции подорожают на 15% к высокому сезону
В ассоциации ожидают, что с наступлением высокого сезона цены в турецких отелях вырастут за счет более активного притока иностранных туристов - как минимум на 10-15%.
Обновлено 07 мая в 09:14