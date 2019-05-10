Хоккей

Свечников силовым приемом завалил на лед 113-килограммового соперникаРИА Новости 01:48

Бостон
Каролина
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
Полуфинал, вчера
Бостон
Каролина
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Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников в первом мачте серии финала Восточной конференции НХЛ с "Бостоном" провел силовой прием на защитнике Здено Харе.
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