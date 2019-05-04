Хоккей

Свечников помог «Каролине» выйти в финал НХЛМИР 24 07:43

Каролина
Айлендерс
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Айлендерс
Каролина
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Стоит отметить, что Свечников в этом матче впервые поучаствовал в игре на вылет. В настоящее время на его счету 4 очка в плей-офф. А для «Каролины» выход в финал Восточной конференции НХЛ стал первым за последние 10 лет.
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