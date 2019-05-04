Свечников помог «Каролине» выйти в финал НХЛМИР 24 07:43

Стоит отметить, что Свечников в этом матче впервые поучаствовал в игре на вылет. В настоящее время на его счету 4 очка в плей-офф. А для «Каролины» выход в финал Восточной конференции НХЛ стал первым за последние 10 лет.

Спорт день за днем

Происшествия В Махачкале мужчина пострадал при хлопке газа в жилом доме Один человек пострадал при хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика Путин поручил обеспечить жильем нуждающихся сотрудников «Роскосмоса» Президент России Владимир Путин поручил обеспечить жильем работников корпорации «Роскосмос», нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Политика Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.

Происшествия В Крыму на видео запечатлели унесенный ветром воздушный шар с ребенком В Сети появилось видео, на котором демонстрируется, как в Крыму ветром уносит воздушный шар, где находится ребенок.

Шоу-бизнес Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.

Хоккей Россия — Финляндия 0:1 (1-й период) Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин тренировался в одном звене со своим партнёром по «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым и форвардом «Флориды Пантерз» Евгением Дадоновым.

Шоу-бизнес Шарлиз Терон высказалась на тему слухов о многолетней вражде с Анджелиной Джоли Недавно Терон прокомментировала и отношения с Джоли. 2 мая Шарлиз стала героиней программы Энди Коэна Watch What Happens Live.

Политика Спикер Рады и Зеленский обсудили возможную дату инаугурации Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Верховной рады Андреем Парубием, во время которой обсудили возможную дату инаугурации главы государства.

Футбол Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по забитым голам Российский нападающий клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии.

Энергетика Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн грн (около $1 млн) выручки.

Здоровье Фармацевты назвали 4 бесполезных и неэффективных лекарства Пробиотики, которые являются распространенным в нашей стране средством для лечения расстройства стула, также не действуют.

Общество Король Таиланда официально коронован Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.

Происшествия Посольство РФ в Минске не проинформировано об аресте россиян Посольство РФ в Минске официально не получило уведомления об аресте двух граждан России, обвиняемых в даче взяток должностным лицам Белоруссии.

Авто Основные преимущества и недостатки Renault Logan Stepway Были названы основные преимущества и недостатки Renault Logan Stepway.

Происшествия В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек В городе Нязепетровске в Челябинской области обнаружили тела пяти человек с ножевыми ранениями.

Происшествия Иномарка пробила стену дома на Суворовском проспекте Утром 4 мая около 07:30 водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и врезался в стену дома 30 по Суворовскому проспекту.

Здоровье Дефицит воды в организме может привести к образованию тромбов Многие уверены, что большое потребление воды приводит к отекам и прибавке в весе.

Происшествия Очевидец снял на видео последствия обрушения крана на западе Москвы В Сети опубликованы кадры с места падения строительного крана, рухнувшего в субботу, 4 мая, на Гжатской улице в Западном административном округе столицы.

Политика Ведущий CNN сравнил Трампа с представителем Путина после их разговора Президент США Дональд Трамп представляет точку зрения своего российского коллеги Владимира Путина так, будто является его официальным представителем, заявил журналист CNN Джейк Таппер в эфире телеканала.

Культура Шеф-редактор «Союзмультфильма» объяснил отсутствие у Чебурашки хвоста Кукла Чебурашка для мультфильма создавалась долго из-за того, что постоянно вносились какие-то изменения, сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Гаджеты В браузере Firefox отключились все расширения У пользователей популярного браузера Firefox сегодня внезапно перестали работать все расширения.

Политика Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.

Политика В делегации США рассказали о посещении Крыма Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Манифестанты отпразднуют «желтую весну» в парижском аэропорту Ряд демонстраций противники политики Макрона проведут также в других крупных городах страны, в том числе Монпелье, Лионе, Тулузе.

Экономика Кабмин выделит почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров Правительство России в 2019-2021 годах выделит 13,82 миллиарда рублей на развитие сельской кооперации и поддержку фермеров.