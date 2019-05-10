Свечников силовым приемом завалил на лед 113-килограммового соперникаРИА Новости 01:48

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников в первом мачте серии финала Восточной конференции НХЛ с "Бостоном" провел силовой прием на защитнике Здено Харе.

Экономика Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.

Происшествия Опубликовано видео с попытками медиков спасти Доренко В Сети появилось видео того, как врачи увозят на скорой помощи журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, который скончался в Москве в четверг, 9 мая.

Происшествия В Москве скончался журналист Сергей Доренко В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.

Происшествия Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».

Шоу-бизнес Ольга Бузова рассказала о своей «маленькой слабости» Исполнительница Ольга Бузова, вернувшаяся в Россию из Дубаев ко Дню Победы, рассказала, как провела праздничный день.

Общество Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".

Культура В Москве скоропостижно скончался Сергей Доренко Как сообщают ленты федеральных информагентств, сегодня в Москве скоропостижно скончался известный российский журналист Сергей Доренко.

Политика Китай примет ответные меры на американские пошлины Пекин вынужден принять ответные меры на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.

Общество В ближайшие дни уральцев ждут аномальная жара и мощные грозы В ближайшие дни уральцев ждут аномально жаркая погода и сильные грозы.

Происшествия Захарова прокомментировала смерть Сергея Доренко Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о смерти журналиста Сергея Доренко.

Политика Австрия назвала «Северный поток-2» главным источником газа На минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка должна помешать России продолжить строительство газопровода.

Происшествия На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.

Политика Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".

Общество На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.

Происшествия Кокорина и Мамаева отправили в колонию Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.

Футбол Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".

Финансы Банк России повысил с 9 мая курс доллара до 65,23 рубля Банк России установил с 9 мая официальный курс доллара на уровне 65,2287 рубля, что на 1,21 копейки выше предыдущего показателя.

Общество ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.

Происшествия У берегов Японии произошло второе мощное землетрясение за час Второе мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов японского острова Кюсю.

Шоу-бизнес Виктор Дробыш признался, что недооценивал музыкальный талант дочери Валерии В эксклюзивном видеоинтервью для «Вокруг ТВ» Виктор Дробыш рассказал о том, что он думает о наследниках знаменитых родителей.

Политика Адвокат Трампа намерен посетить Киев Адвокат американского лидера Рудольф Джулиани намерен в ближайшие дни посетить Киев и встретиться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Экономика В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.