с чего всё началось

В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года. Эту идею озвучил журналист Свен Феликс Келлерхофф в статье, опубликованной в газете Die Welt.

В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой

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