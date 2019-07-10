Политика

В Германии предложили снести памятник под ПрохоровкойРоссийская газета 01:57

В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года. Эту идею озвучил журналист Свен Феликс Келлерхофф в статье, опубликованной в газете Die Welt.
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Немедленно снести памятник Победы на месте танкового боя под Прохоровкой предложил ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt
 Свен Феликс Келлерхофф.
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