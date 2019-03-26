Экономика

«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублейКоммерсантъ 04:05

В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете». Ранее на исполнение закона предполагалось выделить 20 млрд руб.
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Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).
РБКвчера в 23:01

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Суд признал банкротом экс-владельца «СУ-155» Михаила Балакина

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