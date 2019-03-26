«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублейКоммерсантъ 04:05

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).

с чего всё началось

В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете». Ранее на исполнение закона предполагалось выделить 20 млрд руб.

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