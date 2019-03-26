Экономика
Суверенный интернет подорожал до 30 млрд рублейRusvesna.su вчера в 03:26
Исполнение законопроекта о суверенном Рунете обойдется более чем в 30 млрд рублей. Об этом стало известно из информации на сайте АНО «Цифровая экономика». Ранее авторы проекта заявляли о сумме на 10 млрд рублей меньше, но, как отмечают наблюдатели и эксперты, финальная сумма будет еще выше.
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с чего всё началось
На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).РБК25 марта в 23:01
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Исполнение законопроекта о суверенном рунете подорожало до 30 млрд рублей
Российская газетавчера в 02:09
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 01:35, Ашберн
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