Экономика

Суверенный интернет подорожал до 30 млрд рублейRusvesna.su вчера в 03:26

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете обойдется более чем в 30 млрд рублей. Об этом стало известно из информации на сайте АНО «Цифровая экономика». Ранее авторы проекта заявляли о сумме на 10 млрд рублей меньше, но, как отмечают наблюдатели и эксперты, финальная сумма будет еще выше.
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Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).
РБК25 марта в 23:01

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Реализация проекта об устойчивом Рунете потребует более 30 млрд рублей

ТАССвчера в 07:40

Устойчивый интернет в России подорожал

Lenta.ru25 марта в 23:46

Исполнение законопроекта о суверенном рунете подорожало до 30 млрд рублей

Российская газетавчера в 02:09

Больше 30-ти миллиардов рублей может уйти на реализацию законопроекта о так называемом «суверенном рунете»

Эхо Москвывчера в 02:00

Закон об «устойчивости Рунета» подорожал на 10 млрд

URA.Ru25 марта в 23:52

«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 04:05

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

РБК25 марта в 23:01
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 01:35, Ашберн
Общество

В трудный час: жительницам сел могут продлить рабочий день

"Устаревшие нормы" Норма об укороченной рабочей неделе зафиксирована в постановлении Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298 / 3-1 "О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе".
Обновлено вчера в 17:01
Экономика

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В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".
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Хоккей

Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину»

"Вашингтон Кэпиталз" взял верх над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
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Наука

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Обновлено вчера в 14:02
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Прокурор запросил 21 год колонии для Гайзера

В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:17
Экономика

C 1 апреля повышаются социальные пенсии

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 2 процента.
Обновлено 24 марта в 17:50
Политика

В Кремле прокомментировали решение Трампа по Голанским высотам

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение президента США Дональда Трампа по Голанским высотам.
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27 марта суд изберет меру пресечения экс-министру Абызову

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Экс-посол Украины в США предсказал России скорую войну

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Обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* начаты в среду в Крыму, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Проверка СК не подтвердила заявления иеговистов о пытках в ХМАО

Следователи в ходе проверки не подтвердили информацию о пытках последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы" из Сургута (признана экстремистской и запрещена в РФ).
Обновлено в 01:17
Происшествия

В Оренбуржье при пожаре в частном доме погибли четыре человека

"В ходе ликвидации пожара в доме были обнаружены тела мужчины 1980 года рождения, женщины 1984 года рождения, а также двух несовершеннолетних детей - 4-летнего мальчика и двухлетней девочки", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Общество

Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа

Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.
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Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
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В январе текущего года президент Украины заявлял о намерении обеспечить энергетическую независимость страны в ближайшие пять лет.
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Общество

Двое студентов три недели выживали в джунглях голышом и без еды

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Президент Украины Пётр Порошенко допустил возможность политического диалога с Россией.
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Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
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Экономика

Силуанов пообещал рост пенсий на 20%

В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.
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Эксперты назвали характерные для знаков зодиака профессии

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Во Владивосток прибыл поезд с военными трофеями из Сирии

Поезд с трофеями из Сирии прибыл во Владивосток.
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Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов

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Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию

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В Забайкалье банда нападала на предпринимателей

Установлено, что в 2006 году ранее судимый житель города Борзя, 1986 года рождения, создал вооружённую группу для совершения разбойных нападений на предпринимателей.
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