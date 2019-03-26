Суверенный интернет подорожал до 30 млрд рублейRusvesna.su вчера в 03:26

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).

с чего всё началось

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете обойдется более чем в 30 млрд рублей. Об этом стало известно из информации на сайте АНО «Цифровая экономика». Ранее авторы проекта заявляли о сумме на 10 млрд рублей меньше, но, как отмечают наблюдатели и эксперты, финальная сумма будет еще выше.

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