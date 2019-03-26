Экономика

Суверенный интернет подорожал до 30 млрд рублейRusvesna.su вчера в 03:26

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете обойдется более чем в 30 млрд рублей. Об этом стало известно из информации на сайте АНО «Цифровая экономика». Ранее авторы проекта заявляли о сумме на 10 млрд рублей меньше, но, как отмечают наблюдатели и эксперты, финальная сумма будет еще выше.
Читать в источнике
с чего всё началось

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).
РБК25 марта в 23:01

Подробнее о событии

Реализация проекта об устойчивом Рунете потребует более 30 млрд рублей

ТАССвчера в 07:40

Закон об «устойчивости Рунета» подорожал на 10 млрд

URA.Ru25 марта в 23:52

Исполнение законопроекта о суверенном рунете подорожало до 30 млрд рублей

Российская газетавчера в 02:09

Больше 30-ти миллиардов рублей может уйти на реализацию законопроекта о так называемом «суверенном рунете»

Эхо Москвывчера в 02:00

«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 04:05

Устойчивый интернет в России подорожал

Lenta.ru25 марта в 23:46

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

РБК25 марта в 23:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 00:02, Ашберн
Экономика

Силуанов рассказал о росте пенсий на 20% при механизме ИПК

Первый вице-премьер министр финансов Антон Силуанов заявил, что механизм индивидуального пенсионного капитала (ИПК) обеспечит рост пенсий на величину вплоть до 20% от уровня прежней зарплаты, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:54
Музыка

Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию

Обновлено вчера в 12:01
Политика

Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Обновлено вчера в 21:52
Политика

Порошенко рассказал, когда Украина перестанет импортировать газ

Президент Украины Пётр Порошенко 26 марта выразил уверенность в том, что в 2021–2022 году страна перестанет импортировать газ и станет энергонезависимой.
Обновлено вчера в 21:05
Политика

Порошенко допустил политический диалог с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что политический диалог с Россией возможен. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных

Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР

Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 15:30
Кино

Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»

В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия

Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения

Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Общество

Эксперты назвали характерные для знаков зодиака профессии

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, проведя масштабные исследования, назвали характерные для знаков зодиака профессии.
Обновлено вчера в 22:28
Общество

В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой»

Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено вчера в 07:42
Космос

«Роскосмос» назначил дату первого в 2019 году пуска с Восточного

Обновлено вчера в 19:21
Общество

В больнице одновременно забеременели девять медсестер

Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

Суд Хабаровска отправил в колонию-поселение росгвардейцев, допустивших гибель пауэрлифтера

Суд в Хабаровске приговорил к лишению свободы в колонии-поселении сотрудников Росгвардии, которые допустили гибель чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева.
Обновлено вчера в 22:34
Политика

Британское правительство ответило отказом на петицию за отмену Brexit

Правительство Великобритании отказалось отменять планы по выходу из состава ЕС, несмотря на поданную петицию за отмену Brexit.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия

В Китае арестовали державшего секс-рабыню таксиста

Обновлено вчера в 22:06
Авто

Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus

Обновлено вчера в 12:34
Экономика

Липецкая область вошла в топ-10 ESG-рейтинга субъектов РФ

Липецкая область расположилась на шестой строчке в топ-10 первого ESG-рейтинга, который описывает ключевые экологические, социальные и управленческие риски субъектов РФ, а также уровень решения соответствующих проблем.
Обновлено вчера в 12:07
Энергетика

Умные счетчики увеличат россиянам кварплату

Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа планируется включить в тарифы для россиян, следует из направленного в правительство письма Минэнерго.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия

Бывшего мэра Биробиджана заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Следствие в Биробиджане возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра города Евгения Коростелева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении 44,7 миллиона рублей в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования", сообщает СУСК РФ по Еврейской АО.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Коллектор из Хабаровска арестован за порноколлаж с ребёнком должника

Представители региональных правоохранительных органов сообщили, что в Хабаровске был арестован работник микрофинансовой фирмы, который изготовил порнографический материал с несовершеннолетней дочерью должника.
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия

Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем

В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Митинг в Ингушетии объявили бессрочным

Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено вчера в 08:11
Музыка

Шнуров объяснил закрытие группы «Ленинград» окончанием эпохи застоя

Шнуров заявил 20 марта в своем Instagram, что предстоящий тур группы станет прощальным.
Обновлено вчера в 04:25
Политика

Трамп 2 апреля примет в Белом доме генсека НАТО

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведут 2 апреля встречу в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:03
Экономика

Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения

В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия

У Кремля выкрали кабель правительственной связи

Обновлено вчера в 04:41
Здоровье

Диагностическая лаборатория Волгограда получила новое оборудование

Клинико-диагностическая лаборатория Волгограда продолжает развиваться.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия

Экспедиция Малахова узнала новые факты о трагедии перевала Дятлова

В Североуральских горах, где 60 лет назад при необъяснимых обстоятельствах погибла туристическая группа Дятлова, побывала съемочная группа шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" вместе с представителями газеты "Комсомольская правда" и специалистами.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

Сирия запросила собрать Совбез ООН по вопросу Голанских высот

Сирия запросила созвать заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Голанских высот, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное