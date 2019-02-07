Общество
Суверенный «чебурнет» Клишаса. По стопам ЯровойБабр 04:53
Внутри властной вертикали обсуждают нашумевший законопроект за авторством сенатора Клишаса о закрытом рунете, который был внесён в Госдуму в декабре минувшего года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7220 источников, обновлено в 08:12, Ашберн
Происшествия
Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания
Зубово-Полянский суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания за экстремизм, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Михалкина.
Обновлено в 03:24
Авто
УАЗ «Пикап» получил новые опции
Обновлено в 04:04
Происшествия
Из-за сообщения о бомбе самолет вернулся в аэропорт Стокгольма
Самолет Boeing 737 со 169 пассажирами на борту вынужденно вернулся в стокгольмский аэропорт Арланда из-за сообщения о взрывном устройстве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:59
Общество
Роскачество подвело первые итоги проверки бензина на АЗС
Роскачество завершило совместный с Минпромторгом и Росстандартом пилотный проект проверки качества бензина, который был проведен на АЗС Ставропольского края.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Дружившим с сенатором Арашуковым генералом заинтересовалось следствие
Генерал подал рапорт сразу после визита в центральный аппарат СКР в Москве, где он давал объяснения по поводу своих дружеских отношений с членом Совета Федерации от КЧР Рауфом Арашуковым, арестованным по обвинению в двух убийствах.
Обновлено в 06:51
Политика
Волкер призвал Украину пустить российских наблюдателей на выборы
Российских наблюдателей можно допустить к работе на выборах президента Украины, но только в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Описана реакция Кокорина и Мамаева на второе продление ареста
Заседание состоялось в среду, 6 февраля. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Кокорину и Мамаеву до 8 апреля.
Обновлено вчера в 08:33
Интернет
В Skype появилась функция размытия фона при звонке
Обновлено в 07:22
Авто
Кроссоверу Cadillac XT5 добавили «спортивную» версию
Компания Cadillac представила на автосалоне в Чикаго «спортивную» версию кроссовера XT5.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Верблюд вытащил «Ниву» из снега в Саратове
В Саратове верблюд вытащил российский внедорожник «Нива» из снежного плена.
Обновлено в 03:59
Здоровье
Скворцова назвала алкоголь главной причиной смертности мужчин в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире радиостанции «Вести FM» заявила, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с употреблением алкогольных напитков.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Заподозренного в изготовлении взрывчатки аспиранта МГУ опять задержали
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, ранее заподозренный в изготовлении взрывчатки, задержан почти сразу после освобождения из изолятора временного содержания (ИВС).
Обновлено в 07:24
Авто
BMW отзывает в России почти 30 тысяч автомобилей
Согласно сообщению, под отзыв попадает 28 631 автомобиль марки BMW F-серии, среди которых 19 919 машин были проданы в период с 2011 по 2015 годы, ещё 8 712 — с 2014 по 2016 год.
Обновлено вчера в 14:26
Общество
«Умные очки» из боевой экипировки адаптировали для школьников
Специалисты ЦНИИТОЧМАШ адаптировали «умные очки» из боевой экипировки «Ратник» для использования в общеобразовательных школах будущего.
Обновлено в 07:08
Авто
Названы ТОП-10 самых популярных кроссоверов в РФ по итогам января
KIA Sportage с отрицательной динамикой в 10% оказался вторым по продажам в сегменте.
Обновлено в 03:16
Спорт
IBU заменил масс-старты на спринтерские гонки на этапе КМ в Канаде
На этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе масс-старты заменены на спринтерские гонки.
Обновлено в 06:42
Авто
Новая Toyota Corolla появится в России со старым двигателем
Как заявили в компании, новая Corolla по отделочным материалам и возможностям уже приравнялась к Camry.
Обновлено в 03:07
Кино
Режиссера «Богемской рапсодии» сняли с номинации на премию BAFTA
По данным BBC, режиссера «Богемской рапсодии» убрали из списка авторов картины, претендующей на звание «Лучшего британского фильма».
Обновлено в 02:58
Технологии
Google начал удалять из поиска запрещенные в России сайты
Американский поисковик Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России, заметил и рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной интернет-компании.
Обновлено вчера в 15:22
Музыка
Оззи Осборн госпитализирован из-за осложнений после гриппа
Обновлено в 05:45
Происшествия
Росприроднадзор возбудил дела по факту содержания косаток в Приморье
Росприроднадзор возбудил административные дела по факту содержания косаток и белух в бухте Средней Приморского края.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
Закрытый в горящей машине ребенок погиб в Калуге
Обновлено в 08:09
Гаджеты
Юный хакер нашел способ получить все сохраненные пароли в macOS
Молодой хакер из Германии обнаружил уязвимость в системе macOS, которая позволяет узнать все сохраненные на устройстве пароли.
Обновлено в 08:05
Происшествия
МВД назвало самый криминально опасный вид транспорта
По словам Шаробарова, в 2018 году из всех 36,6 тыс. преступлений на транспорте 30 тыс. были совершены на железнодорожном.
Обновлено в 07:46
Политика
Путин вручит в Кремле молодым ученым президентские премии за 2018 год
Президент РФ Владимир Путин вручит в четверг молодым ученым президентские премии в области науки и инноваций за 2018 год.
Обновлено вчера в 16:04
Интернет
Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone
Популярные приложения для бронирования отелей и авиабилетов (Hotels.com, Hollister, Expedia, Air Canada, Singapore Airlines и другие), а также для работы с банками и операторами сотовой связи имеют встроенную опцию "воспроизведения сеанса", которая позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.
Обновлено в 04:36
Политика
Рада закрепила в конституции Украины курс на вступление в ЕС и НАТО
Верховная рада большинством голосов утвердила изменения в конституцию Украины, которые закрепляют курс страны на членство в Европейском союзе и НАТО.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Панин намекнул на эмиграцию в США
Обновлено в 03:43
Происшествия
Один человек погиб в результате взрыва на месторождении в ХМАО
Обновлено вчера в 10:12