В результате российские евробонды прибавили по 0,2–0,6 п.п. от номинала, то есть показали результат немного лучше, чем бумаги других стран ЕМ. По итогам недели рост был достаточно сильным.

Политика Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии В целом ранее говорилось о том, что из-за российских туристов Грузия потеряет около 10% ВВП страны.

Политика Власти США ужесточают правила выдачи грин-карт Пресс-служба Белого дома США опубликовала распоряжение, которое позволяет американским властям отказывать в выдаче постоянного вида на жительство в Соединённых Штатах тем иммигрантам, которые по приезде полагаются на социальные выплаты от государства.

Общество Вместо «Миссис Россия 2019» на мировой конкурс поедет другая участница На конкурс «Миссис земного шара» в Китай не поедет Екатерина Нишанова – победительница конкурса «Миссис Россия 2019» из Геленджика, сообщил сайт KP.Ru.

Здоровье В ВОЗ рассказали о резком росте заболеваемости корью В Западно-Тихоокеанском регионе заболеваемость за год увеличилась в три раза, в Европейском - более чем в два раза, в Восточном Средиземноморье - в полтора раза, в Юго-Восточной Азии, Южной и Северной Америке отмечен 15-процентный рост.

Политика В США вступил в силу запрет на закупку оборудования Huawei и ZTE Запрет на закупку и использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE вступил в силу в Соединенных Штатах с 13 августа, сообщает пресс-служба Федерального реестра США.

Происшествия Росатом рассказал о погибших при взрыве в Архангельской области Взрыв с возгоранием произошел на полигоне Минобороны России в Архангельской области в четверг при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Технологии Telegram придумал новый эффективный способ обхода блокировок Разработчики Telegram добавили в код клиента мессенджера возможность маскировки трафика под HTTPS.

Происшествия Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

Происшествия В Архангельской области два человека погибли в ДТП Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей и грузового фургона в Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Шоу-бизнес Принцы Уильям и Гарри захотели общаться со сводной сестрой Примечательно, что на фоне отсутствия согласия между близкими родственниками, Уильям и Гарри вознамерились наладить отношения со своей «тайной» сводной сестрой.

Гаджеты Эксперт опроверг информацию о заводских вирусах на бюджетных смартфонах на Android у россиян Угроза покупки недорогих смартфонов на платформе Android со встроенными вредоносными приложениями, о которой ранее писали СМИ, неактуальна для России.

Технологии Вирус-шифровальщик бьет по карману страховых компаний Sodinokobi не атакует компании из стран бывшего СССР, цитирует FT специалиста по кибербезопасности страховой компании Тома Беннетта.

Футбол Клопп определился со вторым вратарем «Ливерпуля» после травмы Алиссона Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп определился со вторым вратарем команды после того, как Алиссон получил травму в матче 1-го тура АПЛ против «Норвича» (4:1). Из-за травм Алиссона и Каомхина Келлехера немецкому специалисту пришлось включить в состав 35-летнего голкипера Энди Лонергана.

Политика Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.

Кино Якутскую статуэтку доставили автору «Игры престолов» Джорджу Мартину Серебряную статуэтку Джона Сноу из телесериала "Игра престолов" передали помощнице писателя Джорджа Мартина, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РИА Новости.

Общество Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса "Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.

Армия и оружие Индия официально признала С-400 лучшей системой ПВО в мире Российская система противовоздушной обороны С-400, несмотря на всю критику индийских СМИ, считается в Индии лучшей в мире.

Футбол «Нижний Новгород» арендовал форварда «Рубина» Сагитова Нападающий "Рубина" Артур Сагитов проведет текущий сезон на правах аренды в составе "Нижнего Новгорода", сообщает официальный Twitter казанцев.

Технологии The Insider и Bellingcat заявили о попытке взлома со стороны ГРУ The Insider сообщил, что журналисты издания и расследовательской группы Bellingcat подверглись хакерской атаке со стороны Главного разведывательного управления России (ГРУ).

Финансы Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.