Футбол

«Зенит» подтвердил переход СуторминаСпорт-Экспресс вчера в 13:06

"Зенит" объявил о трансфере 25-летнего полузащитника Алексея Сутормина. 29 июня игрок перешел из "Оренбурга" в "Рубин", а теперь стал футболистом клуба из Санкт-Петербурга. Невский клуб опубликовал детали контракта с новичком.
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"Зенит" будут ненавидеть": в соцсетях комментируют переход Сутормина

МК-Спорт08:18

Игроки «Зенита» прогнали Сутормина по тоннелю новичка

Чемпионат09:17

Сутормин стал игроком «Зенита»

Sportbox.RUвчера в 13:03

Сутормин поблагодарил «Рубин» за проведенное в команде время. Речь идет о неделе

Матч ТВвчера в 20:18

📱Сутормин сядет на лавку в «Зените» – мнение 54% людей в телеграме Sports.ru. Подписывайтесь! ✍

Sports.ru07:05

«Рубин» попрощался с Суторминым, показав его «богатую» историю в клубе

Soccer.ruвчера в 13:38

Сутормин - "Рубину": "Спасибо за прекрасную неделю!"

Спорт-Экспрессвчера в 16:59
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Происшествия

Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше

В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Политика

Правительство рассмотрит предложение о запрете импорта вина из Грузии

Правительство России рассмотрит обращение депутатов Госдумы о запрете импорта вина и минеральной воды из Грузии, а также инициативу о заморозке денежных переводов из РФ в эту страну.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия

На красной линии метро Петербурга остановили движение поездов

Обновлено в 08:23
Политика

Президент Грузии обратилась к России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала руководство России не отвечать на «провокации радикальных сил».
Обновлено в 08:00
Происшествия

Адвокат подтвердил прибытие Кокорина и Мамаева в колонию

Обновлено в 07:25
Политика

Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.
Обновлено в 01:49
Политика

Кудрин: российские бизнесмены считают свою деятельность опасной

Более половины предпринимателей в России считают бизнес опасной сферой. Об этом в Госдуме заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:04
Общество

Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Экономика

В Сбербанке ответили на публикацию о «разводе» с «Яндексом»

По словам топ-менеджера Сбербанка, не соответствует действительности информация о том, что: Сбербанк недоволен партнерством с "Яндексом" в ретейле; дела совместного проекта идут не так, как ожидал Сбербанк; у компаний есть разногласия по лидеру; маркетплейс "Беру" не выполняет ключевые показатели (KPI); Сбербанк настаивал на том, чтобы платежи на платформах СП шли через него.
Обновлено в 09:53
Общество

Госдума вводит запрет на передачу коллекторам долгов по ЖКХ

Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес

Папарацци засняли Джоли на прогулке с крестной мамой в Париже

Жаклин тесно общалась с покойной мамой актрисы Маршелин, а теперь поддерживает теплые отношения с самой Джоли.
Обновлено вчера в 06:28
Политика

Студентке стало плохо на встрече с Путиным

Обновлено в 10:45
Экономика

Стало известно, когда США ожидает дефолт

Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.
Обновлено в 02:43
Экономика

Принятие закона о цифровых финансовых активах могут перенести на осень

Закон о цифровых финансовых активах может быть принят Госдумой в осеннюю сессию, а не до конца июля, как предполагалось ранее.
Обновлено в 09:39
Экономика

В России поднимут акцизы на вино

Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
Обновлено в 03:41
Футбол

Дзюба может продолжить карьеру в «Марселе»

Французский "Марсель" собирается арендовать у "Зенита" нападающего Артема Дзюба.
Обновлено в 08:58
Музыка

Стинг отменил выступление из-за проблем со здоровьем

67-летний британский певец Стинг не сможет выступить на джазовом фестивале в бельгийском Генте по состоянию здоровья, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:15
Политика

Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам

Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Крыша музыкального театра горит в Ростове-на-Дону

Крыша Ростовского государственного музыкального театра горит в Ростове-на-Дону, пострадавших нет, сообщил ТАСС художественный руководитель - гендиректор театра Вячеслав Кущев.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя

Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
Обновлено в 05:16
Происшествия

В Крыму на пляж вынесло утопленника с гирей на теле

Обновлено в 06:16
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Путешествия

«Яндекс» выяснил, где предпочитают отдыхать петербуржцы этим летом

По данным сервиса, в июне этого года 41% всех туристических запросов петербуржцев касались российских городов и курортов.
Обновлено в 03:15
Наука

Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев

Обновлено в 05:50
Политика

Кремль сожалеет об отмене телемоста с Украиной

Идея украинского телеканала NewsOne провести телемост с каналом «Россия 1» была очень хорошей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:35
Кино

Опубликован рейтинг суперзлодеев из вселенной «Мстителей»

Обновлено в 05:53
Наука

Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни

Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.
Обновлено в 02:49
Происшествия

ТАСС: SSJ 100 «Аэрофлота» сел в Шереметьево с неисправностью

Самолет выполнял рейс SU 1231 Уфа—Москва. Напомним, 5 мая в Шереметьево потерпел крушение SSJ 100, также принадлежащий «Аэрофлоту».
Обновлено в 08:34
Наука

Археологи нашли в Израиле библейский город Секелаг

Израильские археологи предположили, что им удалось найти упомянутый в Библии древний филистимлянский город Секелаг.
Обновлено в 09:58
Экономика

Синоптики предупредили о снижении урожая гречки

«Вероятность очень большая, что урожай гречихи будет меньше, чем в прошлом году», — сказал Вильфанд и добавил, что точный прогноз можно будет делать через месяц.
Обновлено в 09:15
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