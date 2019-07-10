Футбол
Сутормин выбрал уникальный номер в «Зените»Матч ТВ 06:00
Новый футболист «Зенита» Алексей Сутормин определился с игровым номером в команде. 25-летний полузащитник будет выступать под 91-м номером.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 06:43, Вашингтон
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
Обновлено в 04:52
Технологии
Монако стало первым государством в Европе с 5G на всей территории
Монако стало первым государством на территории Европы со связью 5G по всей стране.
Обновлено в 03:12
Гаджеты
РБК: Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий
Китайская компания Huawei в последние несколько месяцев обращалась к российским разработчикам с предложением о сотрудничестве, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.
Обновлено в 03:59
Экономика
Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России
Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
Обновлено в 04:25
Экономика
Аналитики: США грозит скорый дефолт
В докладе вашингтонского аналитического Центра двухпартийной политики констатируется, что уже в первой половине текущего года Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом, то есть, федеральное правительство больше не сможет платить по счетам полностью и своевременно.
Обновлено 08 июля в 23:58
Политика
Сванидзе оценил призыв журналиста из ФРГ снести памятник Победы
Российский журналист и историк Николай Сванидзе, комментируя URA.RU слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа, заявившего о необходимости снести памятник Победы на Прохоровском поле, назвал такую позицию неразумной.
Обновлено в 06:07
Здоровье
Жителям Зауралья напомнили, как защититься от жары
Специалисты регионального Роспотребнадзора напомнили местным жителям, как вести себя в о время жары.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В страшном ДТП на «Тавриде» погибли двое детей
В аварии погибло три человека, в том числе двое детей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД, пишет РИА Новости (Крым).
Обновлено в 02:41
Космос
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
Китай к 2025 году дополнительно выведет на орбиту около 100 спутников.
Обновлено в 04:23
Общество
Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку
Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Происшествия
Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме
Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Муж сбежавшей с миллионами кассирши рассказал о мотивах супруги
Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят».
Обновлено в 06:16
Здоровье
Названы основные поводы для вызова скорой помощи в России
Второй по популярности причиной для вызова скорой помощи в России оказались травмы и отравления (3,8 миллионов выездов).
Обновлено в 05:26
Футбол
Тарасов поблагодарил «Локомотив», несмотря на угрозу судом
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Анита Цой: Лолита Милявская хочет купить дочери бывшего мужа квартиру
Лолита Милявская хочет купить квартиру дочери бывшего мужа Дмитрия Иванова. Ситуацию с разводом пары прокомментировала Анита Цой.
Обновлено в 04:52
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Политика
МИД Эстонии счел провокацией салют в честь освобождения Таллина
Проведенный в России салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков счел провокацией глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
Обновлено вчера в 19:24
Шоу-бизнес
Мечты сбываются: Рита Дакота начала ремонт в новой квартире
Дакота активно ведет свой микроблог в соцсети: рассказывает о гастролях, публикует фото дочери, делится новыми песнями.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Энергетика
Госдума до 16 июля отложила законопроект о сдерживании цен на бензин
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания 10 июля отказались голосовать за правительственные поправки, направленные на сдерживание цен на бензин, и предложили перенести обсуждение законопроекта во втором чтении на 16 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 06:27
Экономика
«Алроса» в июне сократила продажи алмазов на 43%
Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции компании "Алроса" в июне 2019 года в стоимостном выражении составил 222,4 млн долларов, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 06:19
Спорт
Олимпийский чемпион из Кореи дисквалифицирован за рукоприкладство
Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Ли Сын Хун из Южной Кореи отстранен от соревнований на год.
Обновлено в 03:24
Футбол
Красная форма не понравилась болельщикам «Зенита»
Обновлено в 06:36
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Здоровье
Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах
Обновлено вчера в 01:59
Футбол
Классон перенёс операцию на колене
Хавбек "Краснодара" и сборной Швеции Виктор Классон, получивший травму колена, перенес операцию, рапортует пресс-служба клуба Ранее сообщалось, что футболист повредил крестообразные связки в матче отборочного турнира ЧЕ-2020 против Испании (0:3).
Обновлено в 06:24
Происшествия
На Красной площади задержали митингующих крымских татар
В Москве на Красную площадь вышли более 10 крымскотатарских активистов, которые держали в руках плакаты против преследования фигурантов «дела Хизб-ут-Тахрир» (запрещена в РФ).
Обновлено в 06:38
Общество
Синоптик Росгидромета рассказал о погодных аномалиях в июле
Обновлено в 06:29