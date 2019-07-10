Новый футболист «Зенита» Алексей Сутормин определился с игровым номером в команде. 25-летний полузащитник будет выступать под 91-м номером.

Политика Телемост Россия-Украина состоится на российском телевидении Собственник канала NewsOne, член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак заявил, что отмененный телемост Россия-Украина пройдет в пятницу, 12 июля, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Здоровье Челябинскую больницу обязали пересчитать зарплату врачам за два года Выяснилось, что зарплата врачей недотянула до положений «майских указов», более того, специалисты нескольких отделений два года не получали положенные им надбавки за вредность.

Футбол «Удинезе» объявил о переходе Бекао «Удинезе» объявил о переходе в команду защитника Родриго Бекао.

Футбол Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за трансфера Гризманна В Мадриде собираются получить всю сумму одним платежом. Из-за этого сотрудникам "Барселоны" на несколько дней задержали зарплату.

Общество Вице-мэр Москвы Ликсутов раскрыл размер своей зарплаты Ежемесячный оклад заместителя мэра Москвы, главы столичного дептранса Максима Ликсутова после уплаты налогов составляет 181 тыс. руб. Об этом сам чиновник сообщил Русской службе BBC.

Общество Подтвердить инвалидность станет проще Госдума приняла законопроект, упрощающий процедуру подтверждения инвалидности, сообщают РИА Новости.

Экономика Аналитики предупредили США о риске дефолта в начале осени Американский Центр двухпартийной политики (ВРС) подготовил доклад, в котором говорится, что Соединенные Штаты могут уже в начале осени оказаться под угрозой дефолта из-за чрезмерно низких налоговых поступлений, передает Bloomberg.

Происшествия В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Авто С конвейера сошел последний Volkswagen Beetle Последний автомобиль сойдет с конвейера завода в мексиканской Пуэбле, где его собирали с 1967 года.

Общество Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.

Футбол «Локомотив» купит партнера Фарфана по сборной Перу Перуанский полузащитник голландского «Фейеноорда» Ренато Тапия может стать футболистом московского «Локомотива».

Политика Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка, сообщает "Обозреватель".

Политика Меркель в третий раз затрясло на публике Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Футбол Корниленко завершит карьеру и станет тренером в «Крыльях Советов» Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко завершит спортивную карьеру и войдет в тренерский штаб клуба.

Происшествия В центре Петербурга прорвало трубу Очевидцы на месте ЧП опубликовали в социальных сетях видео, как из-под земли бьет фонтан воды, люди также сообщают о повреждении автомобилей.

Политика Поезд Киев-Москва оказался самым прибыльным на Украине Поезд Киев-Москва, оператором которого является Украинская железная дорога ("Укрзализныци"), приносит больше денег, чем пять самых прибыльных внутренних маршрутов Украины.

Происшествия ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.