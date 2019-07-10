Футбол
Сутормин выбрал уникальный номер в «Зените»Матч ТВ 06:00
Новый футболист «Зенита» Алексей Сутормин определился с игровым номером в команде. 25-летний полузащитник будет выступать под 91-м номером.
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Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 11:13, Вашингтон
Политика
Телемост Россия-Украина состоится на российском телевидении
Собственник канала NewsOne, член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак заявил, что отмененный телемост Россия-Украина пройдет в пятницу, 12 июля, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:37
Здоровье
Челябинскую больницу обязали пересчитать зарплату врачам за два года
Выяснилось, что зарплата врачей недотянула до положений «майских указов», более того, специалисты нескольких отделений два года не получали положенные им надбавки за вредность.
Обновлено в 07:26
Футбол
«Удинезе» объявил о переходе Бекао
«Удинезе» объявил о переходе в команду защитника Родриго Бекао.
Обновлено в 10:36
Футбол
Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за трансфера Гризманна
В Мадриде собираются получить всю сумму одним платежом. Из-за этого сотрудникам "Барселоны" на несколько дней задержали зарплату.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве
Обновлено в 08:50
Общество
Вице-мэр Москвы Ликсутов раскрыл размер своей зарплаты
Ежемесячный оклад заместителя мэра Москвы, главы столичного дептранса Максима Ликсутова после уплаты налогов составляет 181 тыс. руб. Об этом сам чиновник сообщил Русской службе BBC.
Обновлено в 08:55
Общество
Подтвердить инвалидность станет проще
Госдума приняла законопроект, упрощающий процедуру подтверждения инвалидности, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:41
Экономика
Аналитики предупредили США о риске дефолта в начале осени
Американский Центр двухпартийной политики (ВРС) подготовил доклад, в котором говорится, что Соединенные Штаты могут уже в начале осени оказаться под угрозой дефолта из-за чрезмерно низких налоговых поступлений, передает Bloomberg.
Обновлено вчера в 02:29
Происшествия
В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей
Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено в 09:19
Авто
С конвейера сошел последний Volkswagen Beetle
Последний автомобиль сойдет с конвейера завода в мексиканской Пуэбле, где его собирали с 1967 года.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Лукашенко заявил, что Россия тормозит переговоры по интеграции
Александр Лукашенко раскритиковал торможение процесса интеграции со стороны России.
Обновлено вчера в 06:17
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:58
Интернет
Программа-шпион научилась читать переписки в Telegram и WhatsApp
Специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили новую версию программы-шпиона FinSpy.
Обновлено в 09:20
Футбол
«Локомотив» купит партнера Фарфана по сборной Перу
Перуанский полузащитник голландского «Фейеноорда» Ренато Тапия может стать футболистом московского «Локомотива».
Обновлено в 10:25
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка, сообщает "Обозреватель".
Обновлено в 07:28
Политика
Меркель в третий раз затрясло на публике
Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
СМИ узнали, из-за кого расстались Ирина Шейк и Брэдли Купер
Российская топ-модель Ирина Шейк рассталась с голливудским актером Брэдли Купером из-за его мамы Глории Купер.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
Корниленко завершит карьеру и станет тренером в «Крыльях Советов»
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко завершит спортивную карьеру и войдет в тренерский штаб клуба.
Обновлено в 09:32
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Обновлено в 08:43
Происшествия
В центре Петербурга прорвало трубу
Очевидцы на месте ЧП опубликовали в социальных сетях видео, как из-под земли бьет фонтан воды, люди также сообщают о повреждении автомобилей.
Обновлено в 10:20
Политика
Поезд Киев-Москва оказался самым прибыльным на Украине
Поезд Киев-Москва, оператором которого является Украинская железная дорога ("Укрзализныци"), приносит больше денег, чем пять самых прибыльных внутренних маршрутов Украины.
Обновлено в 10:25
Происшествия
ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев
Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.
Обновлено в 10:33
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Обновлено в 03:13