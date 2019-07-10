Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин выбрал себе игровой номер 91, под которым ранее в команде никто не выступал. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Сутормин является воспитанником "Зенита".

Сутормин выбрал себе уникальный игровой номер в «Зените»

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