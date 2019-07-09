Новичок петербургского «Зенита» Алексей Сутормин дал первое интервью после перехода в новый клуб. По словам футболиста, в казанский «Рубин» он перешел из-за неопределенности в карьере, но затем узнал, что «Зенит» «по-настоящему заинтересован» в нем.

Сутормин рассказал о причинах перехода в «Зенит»

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