Футбол
Сутормин рассказал о причинах перехода в «Зенит»Московский Комсомолец 02:04
Новичок петербургского «Зенита» Алексей Сутормин дал первое интервью после перехода в новый клуб. По словам футболиста, в казанский «Рубин» он перешел из-за неопределенности в карьере, но затем узнал, что «Зенит» «по-настоящему заинтересован» в нем.
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