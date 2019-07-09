Футбол

Сутормин рассказал о причинах перехода в «Зенит»Московский Комсомолец 02:04

Новичок петербургского «Зенита» Алексей Сутормин дал первое интервью после перехода в новый клуб. По словам футболиста, в казанский «Рубин» он перешел из-за неопределенности в карьере, но затем узнал, что «Зенит» «по-настоящему заинтересован» в нем.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Это покруче Терри». Все смеются над Суторминым в «Зените» — в том числе сам Алексей и клубы

Sport24.ru05:55

Сутормин – «Рубину»: Спасибо за прекрасную неделю

Советский спорт02:52

Форвард «Рубина» Алексей Сутормин официально стал игроком питерского «Зенита»

Татар-информвчера в 13:45

📱Сутормин сядет на лавку в «Зените» – мнение 54% людей в телеграме Sports.ru. Подписывайтесь! ✍

Sports.ru07:05

Сутормин поблагодарил «Рубин» за проведенное в команде время. Речь идет о неделе

Матч ТВвчера в 20:18

Игроки «Зенита» прогнали Сутормина по тоннелю новичка

Чемпионат09:17

Сутормин - "Рубину": "Спасибо за прекрасную неделю!"

Спорт-Экспрессвчера в 16:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 09:30, Вашингтон
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Политика

Госдума приняла заявление об экономических санкциях против Грузии

Государственная дума РФ порекомендовала правительству страны рассмотреть возможность применения экономических санкций в отношении Грузии, а соответствующие предложения позже представить главе государства.
Обновлено в 06:41
Общество

Футболист Глушаков написал заявление в СК на бывшую жену

Обновлено в 09:18
Футбол

Дзюба может продолжить карьеру в «Марселе»

Французский "Марсель" собирается арендовать у "Зенита" нападающего Артема Дзюба.
Обновлено в 08:58
Политика

Путин предрек деградацию климата из-за технологического развития

«Деградация природы и климата продолжается и всё острее дает о себе знать засухами, неурожаями, природными катаклизмами», — отметил глава государства.
Обновлено в 08:57
Экономика

Сбербанк разочаровался в «Яндексе» и планирует купить Ozon и Avito

Сбербанк рассматривает возможность покупки интернет-магазина Ozon и сервиса объявлений Avito.
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия

В офисе «Красного и белого» проходят обыски

В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Политика

Кудрин призвал уменьшить административную нагрузку на бизнес в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России насчитывается всего 10% желающих открыть свой бизнес.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Алла Пугачева на фото выглядит моложе 36-летней жены Николаева

Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри отдыхает в Юрмале.
Обновлено в 06:40
Политика

Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили

Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Происшествия

ЕСПЧ присудил компенсацию жертве домашнего насилия в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро жертве домашнего насилия в России Валерии Володиной.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»

В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.
Обновлено в 09:04
Политика

Радикалы напали на журналиста у здания телеканала NewsOne

Обновлено в 07:56
Происшествия

ТАСС: SSJ 100 «Аэрофлота» сел в Шереметьево с неисправностью

Самолет выполнял рейс SU 1231 Уфа—Москва. Напомним, 5 мая в Шереметьево потерпел крушение SSJ 100, также принадлежащий «Аэрофлоту».
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Оскар Кучера стал отцом в пятый раз

Малыш появился на свет в Майами. Для актера этот ребенок стал пятым, а для его жены — четвертым.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса

Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Обновлено в 04:29
Экономика

Курс лари установил новый антирекорд

Курс национальной валюты Грузии в обменных пунктах Тбилиси достигнул рекордного минимума, один доллар можно приобрести за 2,94 лари, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Гандболистка сборной России погибла в Польше

Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

Краболовы Владивостока рассекретили сотрудника ФСБ

Суд установил, что они в нарушение закона, рассекретили деятельность агента ФСБ. Заседание проходило в закрытом режиме.
Обновлено в 07:37
Футбол

Сегодня презентуют новый трофей и медали РПЛ

Директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин объявил, что сегодня вечером (9 июля) будут представлены новый трофей РПЛ и медали за чемпионство.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено вчера в 16:25
Гаджеты

В 2020 году Apple выпустит четыре новых iPhone

Обновлено в 04:21
Происшествия

В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
Экономика

ОГК-2 купит 0,35% акций «Мосэнерго»

Уставный капитал "Мосэнерго" разделен на 39 749 359 700 акций. Таким образом, ОГК-2 приобретет в компании долю в 0,35%.
Обновлено в 03:18
Политика

Собчак высказалась об обругавшем Путина ведущем «Рустави 2»

Обновлено вчера в 12:22
Интернет

Пользователи µTorrent Classic смогут зарабатывать токены BitTorrent

В компании заявили, что новое ПО интегрируют во все новые версии µTorrent Classic для Windows, за счет этого пользователи смогут зарабатывать токены BTT за раздачу файлов.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше

В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Футбол

У футболиста Старриджа в Лос-Анджелесе украли ценные вещи и собаку

Обновлено в 08:05
Общество

Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности

Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Кино

«Очень странные дела» побили рекорд просмотров на Netflix

Третий сезон «Очень странных дел» побил рекорд просмотров за четыре дня с даты релиза.
Обновлено в 05:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Сутормин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Рубин».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное