Футбол
Сутормин пообещал перевести один миллион рублей своему первому тренеруProstoProSport 12:30
Этим летом Алексей перебрался из «Оренбурга» в «Рубин», а через полторы недели из казанской команды в «Зенит».
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Хоккей
НХЛ отказалась дисквалифицировать Кузнецова
В пятницу IIHF дисквалифицировала Кузнецова на четыре года. В его допинг-пробе, взятой 26 мая 2019 года, были обнаружены следы кокаина.
Обновлено в 11:12
Футбол
Неймар хочет 5-летний контракт на 35 млн евро в год
По информации El Chiringuito, Неймар озвучил финансовые условия: он хочет пятилетний контракт и зарплату – 35 млн евро в год чистыми.
Обновлено в 13:25
Гаджеты
Владельцы iPhone перестали покупать новые смартфоны Apple
Только 7% опрошенных планируют потратить на новый iPhone или другой смартфон более тысячи долларов.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В результате камнепада в Дагестане погибли два человека
Два человека погибли в результате камнепада в Цумадинском районе Дагестана. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на республиканское МВД.
Обновлено в 12:20
Экономика
Рынок акций США обвалился после «приказа» Трампа американским компаниям выводить производство из Китая
Трамп заявил о том, что "приказывает нашим великим американским компаниям немедленно начать искать альтернативы Китаю, включая возвращение компаний и производства товаров в США".
Обновлено в 12:29
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено в 09:20
Авто
Nissan опубликовал тизерное видео с новым Nissan Juke
Основной для второго поколения Nissan Juke стала платформа CMF-B, используемая в моделях Renault Clio и Captur.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
В Воронеже выбрали лучшую воинскую часть Воздушно-космических сил
В Воронеже наградили победителей и призеров конкурса на лучшую воинскую часть Воздушно-космических сил по содержанию вооружения, военной и специальной техники, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России в пятницу, 23 августа.
Обновлено в 13:57
Происшествия
В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом
Маршрутный автобус врезался в трубопровод в Ижевске, пострадали 20 человек, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Удмуртии.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие
Российский танк «Армата» оказался небоеспособным
Перспективный отечественный танк Т-14 "Армата" оказался недееспособным — пишет "Военно-промышленный курьер", ссылаясь на решение Министерства обороны Российской Федерации закупить всего шестнадцать новых танков до конца текущего года.
Обновлено в 05:36
Музыка
Игорь Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте
Обновлено вчера в 03:18
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Футбол
Нападающий «Уотфорда» может перейти в «Динамо»
Отмечается, что Динамо намерено арендовать итальянского нападающего до конца сезона.
Обновлено в 13:20
Политика
Волкер заявил о готовности США присоединиться к «нормандскому формату»
Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что США готовы присоединиться к "нормандскому формату".
Обновлено в 11:25
Музыка
Собянин поприветствовал участников фестиваля «Спасская башня»
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
Российский «Хозяин морей» вышел на госиспытания
Построенный в Санкт-Петербурге фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в море на завершающий этап государственных испытаний.
Обновлено в 05:27
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено в 04:31
Общество
«Росконтроль» нашел трансжиры в слоеном тесте
Обновлено в 03:13
Происшествия
Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам
Пассажирам самолёта SSJ100 "Аэрофлота", который должен был вылететь в пятницу вечером из Набережных Челнов в московский "Шереметьево", пришлось после посадки вернуться в аэровокзал по техническим причинам, за ними прилетит резервный борт, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 12:35
Технологии
Первый в мире плавучий атомный энергоблок отправился на Чукотку
В Мурманске состоялась торжественная церемония отправки первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" на место эксплуатации на Чукотку, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено в 08:23
Гаджеты
Android Q получила официальное название
Компания сообщила в официальном блоге, что новая мобильная операционная система получит имя Android 10.
Обновлено вчера в 16:21
Авто
Обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz
Как выяснили журналисты, там находятся неисправные автомобили Mercedes-Benz.
Обновлено в 12:41
Экономика
Mastercard допустила утечку данных 90 тыс. клиентов
Европейское отделение Mastercard сообщило властям Бельгии и Германии об утечке данных, которая затронула жителей этих стран, передает Bloomberg со ссылкой на заявление немецкого и бельгийского регуляторов.
Обновлено в 14:05
Общество
Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников
В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено в 00:27
Общество
Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения
Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:44