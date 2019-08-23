Этим летом Алексей перебрался из «Оренбурга» в «Рубин», а через полторы недели из казанской команды в «Зенит».

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Футбол Неймар хочет 5-летний контракт на 35 млн евро в год По информации El Chiringuito, Неймар озвучил финансовые условия: он хочет пятилетний контракт и зарплату – 35 млн евро в год чистыми.

Гаджеты Владельцы iPhone перестали покупать новые смартфоны Apple Только 7% опрошенных планируют потратить на новый iPhone или другой смартфон более тысячи долларов.

Происшествия В результате камнепада в Дагестане погибли два человека Два человека погибли в результате камнепада в Цумадинском районе Дагестана. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на республиканское МВД.

Экономика Рынок акций США обвалился после «приказа» Трампа американским компаниям выводить производство из Китая Трамп заявил о том, что "приказывает нашим великим американским компаниям немедленно начать искать альтернативы Китаю, включая возвращение компаний и производства товаров в США".

Армия и оружие Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.

Авто Nissan опубликовал тизерное видео с новым Nissan Juke Основной для второго поколения Nissan Juke стала платформа CMF-B, используемая в моделях Renault Clio и Captur.

Армия и оружие В Воронеже выбрали лучшую воинскую часть Воздушно-космических сил В Воронеже наградили победителей и призеров конкурса на лучшую воинскую часть Воздушно-космических сил по содержанию вооружения, военной и специальной техники, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России в пятницу, 23 августа.

Происшествия В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом Маршрутный автобус врезался в трубопровод в Ижевске, пострадали 20 человек, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Удмуртии.

Армия и оружие Российский танк «Армата» оказался небоеспособным Перспективный отечественный танк Т-14 "Армата" оказался недееспособным — пишет "Военно-промышленный курьер", ссылаясь на решение Министерства обороны Российской Федерации закупить всего шестнадцать новых танков до конца текущего года.

Футбол Нападающий «Уотфорда» может перейти в «Динамо» Отмечается, что Динамо намерено арендовать итальянского нападающего до конца сезона.

Политика Волкер заявил о готовности США присоединиться к «нормандскому формату» Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что США готовы присоединиться к "нормандскому формату".

Армия и оружие Российский «Хозяин морей» вышел на госиспытания Построенный в Санкт-Петербурге фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в море на завершающий этап государственных испытаний.

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Общество Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.

Происшествия Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.

Политика Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.

Происшествия Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам Пассажирам самолёта SSJ100 "Аэрофлота", который должен был вылететь в пятницу вечером из Набережных Челнов в московский "Шереметьево", пришлось после посадки вернуться в аэровокзал по техническим причинам, за ними прилетит резервный борт, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

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Гаджеты Android Q получила официальное название Компания сообщила в официальном блоге, что новая мобильная операционная система получит имя Android 10.

Экономика Mastercard допустила утечку данных 90 тыс. клиентов Европейское отделение Mastercard сообщило властям Бельгии и Германии об утечке данных, которая затронула жителей этих стран, передает Bloomberg со ссылкой на заявление немецкого и бельгийского регуляторов.

Общество Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.