Футбол

Сутормин покинет «Рубин» и перейдёт в «Зенит»Metaratings 12:27

Хавбек «Рубина» Алексей Сутормин покинет казанский клуб спустя шесть дней после перехода. Как сообщает «Чемпионат», договорённость о переходе игрока в «Зенит» была достигнута сторонами сегодня, 5 июля, в Казани.
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Сутормин перейдет в «Зенит»

Soccer.ru17:03

Сутормин все же перейдет в «Зенит» – клуб повторит условия «Рубина»

Спорт-Экспресс11:58

Сутормин может вернуться в «Оренбург» и перейти в «Зенит»

Спорт БИЗНЕС Online13:36

Неделю назад Сутормин перешел в «Рубин» и говорил, что счастлив. Теперь он договорился с «Зенитом»

Sports.ru14:36

Юрист: можно оформить трансфер Сутормина в «Зенит» из «Оренбурга», а не «Рубина»

Чемпионат14:28

СМИ: Подписавший контракт с «Рубином» Сутормин перейдет в «Зенит»

Матч ТВ12:30

Источник: Сутормин перейдет в «Зенит». 29 июня он сменил «Оренбург» на «Рубин»

Советский спорт12:54
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Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Политика

Оклады военнослужащих и правоохранителей с 1 октября повысят на 4,3%

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в стране и дальше будут совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несёт военную и правоохранительную службу.
Обновлено в 01:56
Футбол

ФИФА увеличит количество сборных на женском ЧМ до 32 команд

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает возможность расширения состава участников женского мирового первенства с 24 до 32 команд.
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Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено в 21:34
Авто

Завод HAVAL в Тульской области показал производство

5 июля 2019 года исполнился ровно месяц с момента торжественного запуска первой очереди завода HAVAL в индустриальном парке "Узловая" Тульской области.
Обновлено в 05:30
Происшествия

У пережившей пытки девочки из Ингушетии обнаружили новые травмы

У семилетней девочки из Ингушетии, которую, предположительно, истязали родственники, обнаружили старые переломы ребер и травмы позвоночника.
Обновлено в 19:40
Происшествия

Стали известны подробности преступлений сотрудников ФСБ

Ранее сообщалось, что один из арестованных сотрудников ФСБ майор Управления «К» Александр Карелин оказался внуком генерала госбезопасности и преподавателя Академии ведомства.
Обновлено в 18:57
Общество

В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%

Депутат указывает, что сейчас количество бюджетных мест в российских вузах, на которые будут принимать абитуриентов, составляет 518,4 тысячи человек.
Обновлено в 20:16
Общество

В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп

Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено в 19:48
Общество

Психологи рассказали, как быть счастливым

Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
Обновлено в 20:29
Музыка

Кирилл Андреев рассказал о причине ухода Игоря Сорина из «Иванушек»

В беседе с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым музыкант Кирилл Андреев вспомнил, что у первого солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина был весьма сложный характер.
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Шоу-бизнес

Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ

В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления.
Обновлено в 19:26
Политика

В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:32
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение 2020»

Зал, в котором должно было пройти мероприятие, оказался недоступен, а другое место найти не удалось.
Обновлено в 07:35
Политика

США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»

Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено в 18:59
Происшествия

Четыре землетрясения произошли в Тихом океане у берегов Камчатки

Обновлено в 20:55
Политика

Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине

Ранее Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров газа.
Обновлено в 21:26
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено в 08:17
Общество

Построить гостиницу на месте картодрома в Омске быстро не получится

Обновлено в 09:05
Происшествия

В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке

Обновлено в 11:23
Происшествия

В Шереметьево уволили начальника службы обработки багажа

Были сообщения, что компания, которая занимается обработкой багажа понизила зарплату сотрудникам и около 200-300 человек ушли с работы, вот и получилось, что с чемоданами пассажиров работать некому.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Капитан перевернувшегося в Черном море прогулочного судна задержан

Обновлено в 17:26
Происшествия

Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве

Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Происшествия

В зоне паводка под Иркутском задержаны пятеро мародеров

Обновлено в 15:38
Авто

Показан электрический внедорожник для экстремальных гонок

В 2021 году будет запущена новая серия гонок для электрический внедорожников под названием Extreme E. Новая модель была разработана специально для участия в этих соревнованиях и получила название Odyssey21.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

Тренировавшая боевиков ИГ ирландка попросилась домой

Ирландка Лиза Смит, состоявшая в «Исламском государстве» (ИГ, запрещена в России), просит власти страны вернуть ее домой вместе с родившейся в Сирии двухлетней дочерью, но другие женщины из террористической организации утверждают, что она проводила боевые тренировки.
Обновлено в 13:57
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве в мечети в Афганистане

Обновлено в 19:23
Политика

В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда

Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
Обновлено в 11:24
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
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