Футбол
Сутормин подписал контракт с «Зенитом»ТАСС 13:05
Полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с санкт-петербургским футбольным клубом "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба команды. Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано на три года с возможностью продления еще на один.
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Авто
В Минпромторге назвали стоимость седана Aurus Senat
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 19:45
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Экономика
Сыграют в бутылку: ведомства поддержали идею о приеме тары в магазинах
Минприроды и Минпромторг концептуально поддержали идею провести в российских магазинах эксперимент по приему у населения тары, в том числе полимерной и стеклянной, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства.
Обновлено в 17:02
Авто
«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде
В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено в 05:44
Экономика
Названы главные способы похищения средств с банковских счетов россиян
Злоумышленники получают от клиентов их личные данные и коды доступа, а затем выводят все средства со счетов.
Обновлено в 17:37
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»
Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
Обновлено в 21:15
Авто
УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор
Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.
Обновлено в 04:35
Технологии
Экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, берегах и аэродромах
Экраноплан "Чайка", спроектированный в России, может стать универсальной транспортной системой, базирующейся как на воде, так и на берегах с небольшим уклоном и даже на аэродромах, сообщил РИА Новости председатель совета директоров ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Алексеева Георгий Анцев.
Обновлено в 21:05
Здоровье
Жертвами холеры в Йемене стали более 700 человек
Обновлено в 14:59
Общество
В Смоленске обнаружили возможные останки соратника Наполеона
Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, который был ближайшим соратником императора Наполеона Бонапарта.
Обновлено в 10:51
Общество
В Вашингтоне частично затопило Белый дом и метро
Обновлено в 16:11
Технологии
В «Ростехе» оценили потенциал внедрения «криптобиокабин» в МФЦ
Внедрение "криптобиокабины" в многофункциональных центрах (МФЦ) позволит оформить и получить заграничный паспорт без участия сотрудников МВД, сообщил РИА Новости генеральный директор концерна "Автоматика" (входит в "Ростех") Владимир Кабанов.
Обновлено в 20:31
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Футбол
Неймар вернется в «Пари Сен-Жермен» 15 июля
Неймар да Силва Сантос, отец футболиста Неймара, заявил, что его сын вернется в расположение "Пари Сен-Жермен" 15 июля.
Обновлено в 16:36
Общество
Онлайн-кассы появятся везде. В том числе, и в общественном транспорте
Массово внедряться онлайн-кассы начали с 2017 года, а с 1 июля на них должны были перейти абсолютно все предприятия, предприниматели и организации, занимающиеся продажей товаров или услуг, но в начале июня Президент РФ Владимир Путин подписал закон, сделавший исключение для некоторого бизнеса.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Двух россиянок в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали из Турции
Двух заболевших российских туристок, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции бортом санавиации, сообщает Вестник АТОР со ссылкой на страховую компанию ERV.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Политика
Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе
В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 19:07
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа поднимут пенсию
Например, в 2017 году стоимость одного балла составляла 78,58 ₽. Значит, оформивший пенсию с 1 апреля до 31 декабря 2017 года получит прибавку в размере 235,74 ₽. Для тех, кто вышел на пенсию в 2018 году, она будет чуть выше: балл равнялся 81,49 ₽, прибавка составит 244,47 ₽. Работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2019 году, получат прибавку в 2020.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»
Обновлено в 12:40
Политика
Нацисты жгут файеры под зданием канала NewsOne и швыряют петарды
Под стенами телеканала NewsOne в Киеве проходит акция протеста нацистов из-за намерения журналистов провести телемост с каналом «Россия 1». Нацисты требуют закрыть каналы NewsOne и 112 за «пророссийскую пропаганду».
Обновлено в 14:21
Общество
WWF планирует выпустить первых леопардов из новой популяции в тайгу Приморья в 2023 году
Обновлено в 20:50
Здоровье
В России смертность недоношенных детей снизилась в 1,5 раза
Согласно отчету Росстата, за пять лет смертность среди недоношенных детей снизилась в 1,5 раза.
Обновлено в 13:44
Политика
В Госдуме обсудят запрет на импорт грузинских вин и воды
Совет Госдумы намерен рассмотреть вопрос о прекращении импорта грузинского вина и воды.
Обновлено в 07:54
Происшествия
SpaceX сообщила о пожаре на площадке для испытаний корабля Starship
Пожар произошел в понедельник на площадке для испытаний космического корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, сообщила газета Florida Today.
Обновлено в 16:29
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило жизнь
Быстрота укорочения теломер (концевых участков хромосом) сильно коррелирует с продолжительностью жизни, показали испанские ученые.
Обновлено в 12:26
Общество
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено в 18:30