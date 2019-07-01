Футбол

Сутормин подписал контракт с «Зенитом»ТАСС 13:05

Полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с санкт-петербургским футбольным клубом "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба команды. Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано на три года с возможностью продления еще на один.
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Сутормин перешел в «Зенит» из «Рубина», в котором пробыл 9 дней

Gazeta.SPb13:52

Форвард «Рубина» Алексей Сутормин официально стал игроком питерского «Зенита»

Татар-информ13:45

Сутормин - "Рубину": "Спасибо за прекрасную неделю!"

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«Рубин» поблагодарил Сутормина после перехода в «Зенит». Он провел одну тренировку и товарищеский матч

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«Рубин» попрощался с Суторминым, показав его «богатую» историю в клубе

Soccer.ru13:38

Наши клубы научились смеяться над собой. «Зенит» и «Рубин» иронично представили переход Сутормина

Sports.ru15:08

«Зенит» поздравляет с возвращением в команду полузащитника Алексея Сутормина

Невские Новости13:49
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 21:23, Вашингтон
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В Минпромторге назвали стоимость седана Aurus Senat

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В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой

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Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

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20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
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Сыграют в бутылку: ведомства поддержали идею о приеме тары в магазинах

Минприроды и Минпромторг концептуально поддержали идею провести в российских магазинах эксперимент по приему у населения тары, в том числе полимерной и стеклянной, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства.
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Авто

«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде

В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено в 05:44
Экономика

Названы главные способы похищения средств с банковских счетов россиян

Злоумышленники получают от клиентов их личные данные и коды доступа, а затем выводят все средства со счетов.
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«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»

Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
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УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор

Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.
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Технологии

Экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, берегах и аэродромах

Экраноплан "Чайка", спроектированный в России, может стать универсальной транспортной системой, базирующейся как на воде, так и на берегах с небольшим уклоном и даже на аэродромах, сообщил РИА Новости председатель совета директоров ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Алексеева Георгий Анцев.
Обновлено в 21:05
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Минстрой сэкономил 12 млн рублей на покупке автобусов для Читы

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Жертвами холеры в Йемене стали более 700 человек

Обновлено в 14:59
Общество

В Смоленске обнаружили возможные останки соратника Наполеона

Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, который был ближайшим соратником императора Наполеона Бонапарта.
Обновлено в 10:51
Общество

В Вашингтоне частично затопило Белый дом и метро

Обновлено в 16:11
Технологии

В «Ростехе» оценили потенциал внедрения «криптобиокабин» в МФЦ

Внедрение "криптобиокабины" в многофункциональных центрах (МФЦ) позволит оформить и получить заграничный паспорт без участия сотрудников МВД, сообщил РИА Новости генеральный директор концерна "Автоматика" (входит в "Ростех") Владимир Кабанов.
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Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
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Футбол

Неймар вернется в «Пари Сен-Жермен» 15 июля

Неймар да Силва Сантос, отец футболиста Неймара, заявил, что его сын вернется в расположение "Пари Сен-Жермен" 15 июля.
Обновлено в 16:36
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Онлайн-кассы появятся везде. В том числе, и в общественном транспорте

Массово внедряться онлайн-кассы начали с 2017 года, а с 1 июля на них должны были перейти абсолютно все предприятия, предприниматели и организации, занимающиеся продажей товаров или услуг, но в начале июня Президент РФ Владимир Путин подписал закон, сделавший исключение для некоторого бизнеса.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Двух россиянок в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали из Турции

Двух заболевших российских туристок, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции бортом санавиации, сообщает Вестник АТОР со ссылкой на страховую компанию ERV.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Политика

Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе

В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 19:07
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа поднимут пенсию

Например, в 2017 году стоимость одного балла составляла 78,58 ₽. Значит, оформивший пенсию с 1 апреля до 31 декабря 2017 года получит прибавку в размере 235,74 ₽. Для тех, кто вышел на пенсию в 2018 году, она будет чуть выше: балл равнялся 81,49 ₽, прибавка составит 244,47 ₽. Работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2019 году, получат прибавку в 2020.
Обновлено в 08:45
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Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»

Обновлено в 12:40
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Нацисты жгут файеры под зданием канала NewsOne и швыряют петарды

Под стенами телеканала NewsOne в Киеве проходит акция протеста нацистов из-за намерения журналистов провести телемост с каналом «Россия 1». Нацисты требуют закрыть каналы NewsOne и 112 за «пророссийскую пропаганду».
Обновлено в 14:21
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WWF планирует выпустить первых леопардов из новой популяции в тайгу Приморья в 2023 году

Обновлено в 20:50
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В России смертность недоношенных детей снизилась в 1,5 раза

Согласно отчету Росстата, за пять лет смертность среди недоношенных детей снизилась в 1,5 раза.
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В Госдуме обсудят запрет на импорт грузинских вин и воды

Совет Госдумы намерен рассмотреть вопрос о прекращении импорта грузинского вина и воды.
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Быстрое укорочение теломер сократило жизнь

Быстрота укорочения теломер (концевых участков хромосом) сильно коррелирует с продолжительностью жизни, показали испанские ученые.
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Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
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