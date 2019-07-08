Футбол
Сутормин подписал контракт с «Зенитом»ТАСС 13:05
Полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с санкт-петербургским футбольным клубом "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба команды. Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано на три года с возможностью продления еще на один.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 21:32, Вашингтон
Политика
СМИ сообщают о возможной отставке губернатора Архангельской области
Ранее РБК сообщал о предстоящей отставке губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Лолита красила перила и мыла полы в подъезде
Сегодня певица Лолита признается – из всех вредных привычек, которые только можно придумать, она себе оставила только мат.
Обновлено в 18:13
Происшествия
Архангельский суд прекратил дело о неуважении к власти
Местного жителя Александра Пушкина ранее оштрафовали на 30 тысяч за комментарий во «Вконтакте» в группе «Поморье – не помойка».
Обновлено в 18:04
Происшествия
В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 19:45
Происшествия
Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве
Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр погиб в ночь на 8 июля в центре Москвы.
Обновлено в 06:21
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Здоровье
Военные врачи сделали прививки коллегам и пациентам психоневрологического интерната Тулуна
Военнослужащие медслужбы Центрального военного округа провели вакцинацию более 200 сотрудников и пациентов психоневрологического интерната в пострадавшем от паводков Тулуне в Иркутской области.
Обновлено в 09:50
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Интернет
Instagram начал предупреждать пользователей об оскорбительных сообщениях
Перед публикацией комментария, где содержатся слова или выражения, на которые часто жаловались другие пользователи, она спрашивает у автора сообщения, «уверен ли он, что хочет публиковать» этот контент.
Обновлено в 20:13
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено в 17:27
Футбол
Наингголан отказался уезжать в Китай
Полузащитник миланского "Интера" Раджа Наингголан отказался переходить в один из китайских клубов, сообщает FcInterNews.
Обновлено в 17:14
Политика
Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе
В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 19:07
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Футбол
«Динамо» претендует на бразильского хавбека «Ганновера» Уоласа
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено в 20:00
Политика
Госдума призвала экстрадировать грузинского ведущего «Рустави 2»
Члены совета Госдумы выступили за возбуждение уголовного дела против телеведущего грузинского телеканала "Рустави 2".
Обновлено в 10:25
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено вчера в 09:55
Общество
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено в 18:30
Авто
В Минпромторге назвали стоимость седана Aurus Senat
"Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей", — рассказали в ведомстве.
Обновлено в 03:01
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Авторы использовали для расчета рейтинга регионов по доходам соотношение медианных (медиана — уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% — ниже) среднедушевых месячных доходов населения региона в стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона удивила поклонников своим омоложением
Многие подписчики, увидев фото 68-летней Нелли Кобзон, были удивлены — женщина выглядит значительно моложе свои лет.
Обновлено в 09:54
Политика
Мадуро объявил о начале переговоров с венесуэльской оппозицией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о старте переговоров с венесуэльской оппозицией, в том числе с ее лидером, главой местной нацассамблеи Хуаном Гуайдо (в январе он провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента республики вместо Мадуро).
Обновлено в 21:24
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 14:43
Экономика
Названы главные способы похищения средств с банковских счетов россиян
Злоумышленники получают от клиентов их личные данные и коды доступа, а затем выводят все средства со счетов.
Обновлено в 17:37
Общество
WWF планирует выпустить первых леопардов из новой популяции в тайгу Приморья в 2023 году
Обновлено в 20:50
Политика
Нацисты жгут файеры под зданием канала NewsOne и швыряют петарды
Под стенами телеканала NewsOne в Киеве проходит акция протеста нацистов из-за намерения журналистов провести телемост с каналом «Россия 1». Нацисты требуют закрыть каналы NewsOne и 112 за «пророссийскую пропаганду».
Обновлено в 14:21
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44