Футбол

Сутормин подписал контракт с «Зенитом»ТАСС 13:05

Полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с санкт-петербургским футбольным клубом "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба команды. Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано на три года с возможностью продления еще на один.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Сутормин — «Рубину»: спасибо за прекрасную неделю!

Чемпионат19:13

Алексей Сафонов: История Сутормина напомнила, как загребал игроков хоккейный ЦСКА

Советский спорт14:56

«Санта-Барбара» или как Сутормин оказался в «Зените» проездом через Казань

Фонтанка.Ру16:43

Сутормин поблагодарил «Рубин» за проведенное в команде время. Речь идет о неделе

Матч ТВ20:18

Сутормин всё-таки перешёл в «Зенит», в клубе его представили заставкой из «Санта-Барбары»

78.ru13:12

Сутормин стал игроком «Зенита»

Sportbox.RU13:03

Сутормин - "Рубину": "Спасибо за прекрасную неделю!"

Спорт-Экспресс16:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 21:32, Вашингтон
Политика

СМИ сообщают о возможной отставке губернатора Архангельской области

Ранее РБК сообщал о предстоящей отставке губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

Лолита красила перила и мыла полы в подъезде

Сегодня певица Лолита признается – из всех вредных привычек, которые только можно придумать, она себе оставила только мат.
Обновлено в 18:13
Происшествия

Архангельский суд прекратил дело о неуважении к власти

Местного жителя Александра Пушкина ранее оштрафовали на 30 тысяч за комментарий во «Вконтакте» в группе «Поморье – не помойка».
Обновлено в 18:04
Происшествия

В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой

Обновлено в 19:45
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр погиб в ночь на 8 июля в центре Москвы.
Обновлено в 06:21
Экономика

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Транспорт

Минстрой сэкономил 12 млн рублей на покупке автобусов для Читы

Обновлено в 21:01
Здоровье

Военные врачи сделали прививки коллегам и пациентам психоневрологического интерната Тулуна

Военнослужащие медслужбы Центрального военного округа провели вакцинацию более 200 сотрудников и пациентов психоневрологического интерната в пострадавшем от паводков Тулуне в Иркутской области.
Обновлено в 09:50
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Экономика

The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено в 20:41
Интернет

Instagram начал предупреждать пользователей об оскорбительных сообщениях

Перед публикацией комментария, где содержатся слова или выражения, на которые часто жаловались другие пользователи, она спрашивает у автора сообщения, «уверен ли он, что хочет публиковать» этот контент.
Обновлено в 20:13
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено в 17:27
Футбол

Наингголан отказался уезжать в Китай

Полузащитник миланского "Интера" Раджа Наингголан отказался переходить в один из китайских клубов, сообщает FcInterNews.
Обновлено в 17:14
Политика

Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе

В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 19:07
Политика

Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам

Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Футбол

«Динамо» претендует на бразильского хавбека «Ганновера» Уоласа

Обновлено в 11:18
Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено в 20:00
Политика

Госдума призвала экстрадировать грузинского ведущего «Рустави 2»

Члены совета Госдумы выступили за возбуждение уголовного дела против телеведущего грузинского телеканала "Рустави 2".
Обновлено в 10:25
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено вчера в 09:55
Общество

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено в 18:30
Авто

В Минпромторге назвали стоимость седана Aurus Senat

"Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей", — рассказали в ведомстве.
Обновлено в 03:01
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами населения

Авторы использовали для расчета рейтинга регионов по доходам соотношение медианных (медиана — уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% — ниже) среднедушевых месячных доходов населения региона в стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:11
Шоу-бизнес

Вдова Кобзона удивила поклонников своим омоложением

Многие подписчики, увидев фото 68-летней Нелли Кобзон, были удивлены — женщина выглядит значительно моложе свои лет.
Обновлено в 09:54
Политика

Мадуро объявил о начале переговоров с венесуэльской оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о старте переговоров с венесуэльской оппозицией, в том числе с ее лидером, главой местной нацассамблеи Хуаном Гуайдо (в январе он провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента республики вместо Мадуро).
Обновлено в 21:24
Политика

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 14:43
Экономика

Названы главные способы похищения средств с банковских счетов россиян

Злоумышленники получают от клиентов их личные данные и коды доступа, а затем выводят все средства со счетов.
Обновлено в 17:37
Общество

WWF планирует выпустить первых леопардов из новой популяции в тайгу Приморья в 2023 году

Обновлено в 20:50
Политика

Нацисты жгут файеры под зданием канала NewsOne и швыряют петарды

Под стенами телеканала NewsOne в Киеве проходит акция протеста нацистов из-за намерения журналистов провести телемост с каналом «Россия 1». Нацисты требуют закрыть каналы NewsOne и 112 за «пророссийскую пропаганду».
Обновлено в 14:21
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное