Футбол

News.ruNews.ruСутормин передал своему первому тренеру миллион рублей

Полузащитник футбольного «Зенита» Алексей Сутормин перевёл миллион рублей своему первому тренеру Александру Грекову. Передали деньги Грекову, у которого Сутормин занимался в СДЮШОР «Крылатское», родители игрока, сообщает «Спорт-Экспресс».
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Алексей Сутормин передал миллион рублей своему первому тренеру

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин исполнил обещание и подарил миллион рублей своему первому тренеру Александру Грекову. Специалист работал с футболистом в СДЮШОР «Крылатское». Как стало известно «СЭ», родители Сутормина вчера передали деньги Грекову.
Спорт-Экспресс07:52

Подробнее о событии

Первый тренер Сутормина подтвердил, что получил от воспитанника 1 миллион рублей

Sport24.ru10:00

Сутормин передал первому тренеру 1 миллион рублей

Sport.ru08:29

СМИ: Сутормин передал миллион рублей первому тренеру

Матч ТВ09:59

Первый тренер Сутормина подтвердил: 1 миллион рублей уже у него

Спорт-Экспресс10:18

Сутормин сдержал слово. Он перечислил миллион рублей первому тренеру

ProstoProSport10:04

Первый тренер Сутормина заявил, что получил деньги от футболиста

RT на русском11:25

Сутормин передал первому тренеру 1 млн рублей

Sports.ru08:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:58, Вашингтон
Происшествия

В Пушкине душевнобольная женщина развела в квартире 600 крыс

Регион online 09:22
Музыка

Определена самая популярная песня лета 2019 года

Телепрограмма 11:45
Баскетбол

Сборная России разгромила Испанию в последнем матче перед ЧМ

Сборная России провела заключительный матч перед стартующим 31 августа чемпионате мира.
Нева Спорт 09:28
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка из России умерла

Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Путешествия

Украинские туристы продолжают массово посещать Крым

Национальная служба новостей 07:30
Шоу-бизнес

Елена Бирюкова вышла замуж за бывшего мужа Екатерины Климовой

Напомним, Климова и Бирюкова уже долгие годы являются лучшими подругами.
Woman.ru 02:21
Политика

Путин подписал указ о переводе полпредства ДФО во Владивосток

Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе из Хабаровска во Владивосток, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:30
Экономика

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

RT на русском 03:20
Происшествия

Опубликована переписка убитой жены депутата

Рамблер 03:56
Происшествия

Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске

Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка

Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru 07:11
Политика

Президент Владимир Путин посетил саратовский аэропорт

Вместе с президентом Владимиром Путиным саратовский аэропорт посетили первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и дочь первого космонавта.
ГТРК Саратов 04:39
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Шоу-бизнес

Мама Тимати сделала аборт в 16 лет

Мама Тимати активно ведет микроблог, в котором рассказывает разные истории из своей жизни.
StarHit.ru 08:00
Политика

Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия 11:18
Экономика

МВД поддержало блокировку на 30 дней подозрительных банковских карт

МВД России одобрило инициативу банков блокировать операции по картам при позозрении в мошенничестве на более длительный срок, чем сейчас предусмотрено законом, сообщает РБК со ссылкой на участников совещания в Ассоциации банков «Россия» по вопросам защиты средств банковских клиентов.
Примечания 02:20
Происшествия

16 детей заболели синдромом оборотня в Испании

В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз

Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Экономика

Долги россиян по ЖКХ превысили полтриллиона рублей

По итогам первого квартала 2019 года задолженность россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 564,5 млрд руб. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Минстроя России.
РБК 04:24
Политика

США ужесточили пошлины против Китая

Напомним, Китай в ответ на действия Вашингтона поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США, после чего президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении пошлин против китайской продукции до 15% вместо 10%, как планировалось раньше.
Взгляд.ру 10:30
Политика

Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании

Королева Елизавета II официально одобрила приостановку работы парламента Великобритании с 9-12 сентября по 14 октября.
ТАСС 11:20
Происшествия

Экс-главу Минздрава Украины Богатыреву отправили под арест

Суд избрал Богатыревой меры пресечения в виде ареста, но позволил ей выйти под залог в 6 млн гривен Экс-министр здравоохранения будет содержаться под стражей как минимум до 21 октября включительно.
REGNUM 11:24
Политика

Коломойский призвал снять с России часть санкций

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил снять с России санкции, введенные «за агрессию в Донбассе».
Известия 03:57
Политика

Зеленский приветствовал присоединение США к «нормандскому формату»

Украина приветствовала бы присоединение Соединённых Штатов к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате».
REGNUM 09:01
Экономика

Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян

Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.
МонаВиста 26 августа в 23:43
Политика

Россия обвинила США в выкручивании рук заказчикам оружия

США оказывают давление на иностранных заказчиков российского оружия, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС, передает ТАСС.
РБК 08:46
Происшествия

Полицейских подозревают в изнасиловании юной волейболистки в Анапе

Пятый канал вчера в 11:22
Интернет

Telegram решил начать тестировать публично свой блокчейн 1 сентября

Компания Telegram Павла Дурова планирует начать 1 сентября публичный тест своего блокчейна – TON (Telegram open network), пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Интерфакс 11:05
Армия и оружие

Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform 04:01
Технологии

РЖД протестировали беспилотный электропоезд «Ласточка»

На испытательном кольце в Москве продемонстрировали электропоезд «Ласточка», который способен ездить без машиниста.
KudaGo 09:45
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное