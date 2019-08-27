Футбол
News.ruСутормин передал своему первому тренеру миллион рублей
Полузащитник футбольного «Зенита» Алексей Сутормин перевёл миллион рублей своему первому тренеру Александру Грекову. Передали деньги Грекову, у которого Сутормин занимался в СДЮШОР «Крылатское», родители игрока, сообщает «Спорт-Экспресс».
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин исполнил обещание и подарил миллион рублей своему первому тренеру Александру Грекову. Специалист работал с футболистом в СДЮШОР «Крылатское». Как стало известно «СЭ», родители Сутормина вчера передали деньги Грекову.Спорт-Экспресс07:52
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