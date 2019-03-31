Сутормин: надеюсь, продолжу хорошо играть против «Зенита»Чемпионат вчера в 09:38

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин дал комментарий после выездного матча 21-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:3).

Сутормин: надеюсь, продолжу хорошо играть против «Зенита»

Спорт день за днем

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