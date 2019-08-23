Футбол

Сутормин объяснил смешную сумму своего трансфера в «Зенит»Gazeta.SPb 14:48

Полузащитник объяснил РИА Новости 23 августа, что лично не занимался деталями своего перехода и о сумме в 50 тысяч договорились именно клубы. Сумма трансфера просочилась в СМИ — стоимость футболиста на футбольном рынке составляет куда больше, именно поэтому новость вызвала такой интерес.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:25, Ашберн
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