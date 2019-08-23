Футбол
Сутормин объяснил смешную сумму своего трансфера в «Зенит»Gazeta.SPb 14:48
Полузащитник объяснил РИА Новости 23 августа, что лично не занимался деталями своего перехода и о сумме в 50 тысяч договорились именно клубы. Сумма трансфера просочилась в СМИ — стоимость футболиста на футбольном рынке составляет куда больше, именно поэтому новость вызвала такой интерес.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:25, Ашберн
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
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39 часов наркоза: Михалков рассказал о перенесенных операциях
Было 7 операций и 39 часов наркоза. Мне меняли бедро и в сустав занесли инфекцию, потом началась череда всяких испытаний.
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МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
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Экономика
В ВТБ попросили Путина помочь создать «Объединенный зерновой холдинг»
Письмо с просьбой о помощи в создании российского лидера зернового рынка, вертикально интегрированного оператора под названием «Объединенный зерновой холдинг», было направлено главой ВТБ Андреем Костиным в адрес президента России Владимира Путина, 23 августа сообщает Reuters.
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Forbes составил список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Список был опубликован на официальном сайте издания.
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Армия и оружие
Ракетоносец Ту-160 продемонстрировали в действии на видео
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Обновлено в 05:49
Политика
В Совфеде прокомментировали новые санкции США против России
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал уведомление Госдепартамента США о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей" с 26 августа, сообщает RT.
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Российский клуб претендует на защитника «Милана»
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Волгоград предлагает стать пилотным регионом по газификации малых сёл
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил сделать регион пилотным для газификации малых населённых пунктов.
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В Нижнем Тагиле уволились все хирурги
В Нижнем Тагиле Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация - из двух хирургических отделений ЦГБ №1 уволились все хирурги.
Обновлено в 11:30
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В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
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Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по инициативе Турции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сирийское урегулирование.
Обновлено в 07:25
Футбол
«Леванте» обыграл «Вильярреал» благодаря двум голам с пенальти
В матче второго тура чемпионата Испании «Леванте» обыграл «Вильярреал» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».
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Космос
Отложения соли на Марсе содержат ключи к источникам древней воды
Обновлено вчера в 08:48
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Турции задержаны виновные в ЧП с россиянкой сотрудники отеля
«Сотрудники отеля, вина которых в произошедшем случае установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде», — цитирует ее слова «РИА Новости».
Обновлено в 17:10
Армия и оружие
КНДР произвела очередной ракетный пуск
КНДР произвела очередной ракетный запуск, сообщило правительство Японии.
Обновлено в 19:01
Общество
Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками
В абсолютном выражении муниципальные чиновники в ЯНАО зарабатывают в семь раз больше, чем в Псковской области, — более 133 тыс. против 18 тыс. руб. Всего в России, по данным Росстата на конец 2018 года, в органах местного самоуправления и в муниципальных избиркомах работали 469 тыс. человек — на 3 тыс. меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:16
Футбол
Саншеш перешёл из «Баварии» в «Лилль»
«Лилль» на официальном сайте объявил о приобретении центрального полузащитника мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеша.
Обновлено в 16:06
Происшествия
В Сочи совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний»
Отмечается, что в пятницу в 15:37 в международном аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет Airbus А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Тель-Авив — Сочи .
Обновлено в 09:02