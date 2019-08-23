В конце июня Сутормин перешел из «Оренбурга» в «Рубин», а 8 июля клуб из Казани объявил об уходе полузащитника в «Зенит». 20 августа появилась информация, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тысяч рублей, а не сумму, приблизительно равную рыночной стоимости Сутормина.

Сутормин объяснил, как перешел в «Зенит» за 50 тысяч рублей

Спорт день за днем

Футбол Гранада — Севилья 0:1 Защитник «Севильи» Серхио Регилон получил травму в матче 2-го тура Ла Лиги с «Гранадой» (0:0, первый тайм).

Футбол 16-летний норвежский футболист сменил имя на Лионель Месси Клуб третьего норвежского дивизиона «Юнкерен» подписал контракт с 16-летним футболистом Лионелем Месси.

Футбол Неймар хочет получать в «ПСЖ» 35 миллионов евро в год Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет получать 35 миллионов евро в год по новому контракту, утверждает El Chiringuito.

Энергетика Эксперт: Украине следует закупать газ у России вместо Катара Международные эксперты сошлись во мнении, что властям Украины следует абстрагироваться от политической составляющей и возобновить конструктивные переговоры с российским "Газпромом" по поводу поставок газа в страну, вместо того, чтобы закупать голубое топливо у Катара.

Происшествия Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137 У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.

Футбол Гвардиола рассказал о своем любимом хобби Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, чем он занимается в свободное от работы время, сообщает Sport24.

Шоу-бизнес Богомолов назвал Собчак будущей женой В интервью «Московскому комсомольцу» режиссер назвал журналистку своей будущей женой. А еще снова признался ей в чувствах.

Политика Трамп записал во враги Си Цзиньпина и главу ФРС США Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на главу Федрезерва Джерома Пауэлла за нежелание анонсировать понижение базовой процентной ставки.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил РЕН-ТВ концертный директор артистки Стас Христов.

Политика В Кремле заявили о начале диалога Путина и Зеленского В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах».

Политика МИД Украины признал бесполезность санкций против России Санкции Киева против России не принесли того результата, которого от них ожидали.

Экономика Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.

Общество В американском приюте поселился огромный кот В американском приюте для животных Моrris Аnimаl Rеfugе в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.

Общество Кадыров открыл в Чечне самую большую мечеть Европы Самая большая мечеть в Европе открылась в городе Шали в Чечне. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает РИА Новости.

Культура Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.

Футбол Себастьян Дриусси: «Уверен, что был бы отличным партнером для Месси» В нынешнем сезоне Дриусси принял участие в 6 матчах за «Зенит». На его счету 1 результативная передача.

Происшествия Следователи начали проверку после ДТП с автобусом в Ижевске В Удмуртии начали доследственную проверку по факту ДТП с автобусом на улице Новоажимова в Ижевске.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП на Кубани Две машины столкнулись на трассе "Кавказ" в районе Армавира, погибли четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Политика Премьер Белоруссии рассказал об интеграции с Россией 9 августа о ходе интеграции двух государств рассказал глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

Общество Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.

Технологии Мердок запустит агрегатор новостей, чтобы забрать трафик у Google и Facebook Принадлежащий медиамагнату Руперту Мердоку News Corp собирается запускать агрегатор новостей Knewz, который должен составить конкуренцию Google и Facebook.

Хоккей Кузнецов дисквалифицирован за кокаин. Но сможет играть в НХЛ Сегодня международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала нападающего сборной России и «Вашингтона» Евгения Кузнецова на четыре года: в его допинг-пробе, взятой на чемпионате мира-2019, найдены следы кокаина.