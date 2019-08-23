Футбол
Сутормин объяснил, как перешел в «Зенит» за 50 тысяч рублейSport24.ru вчера в 12:01
В конце июня Сутормин перешел из «Оренбурга» в «Рубин», а 8 июля клуб из Казани объявил об уходе полузащитника в «Зенит». 20 августа появилась информация, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тысяч рублей, а не сумму, приблизительно равную рыночной стоимости Сутормина.
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Алексей Сутормин: Решил перевести своему первому тренеру миллион рублей
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