Футбол

Сутормин обошёлся «Зениту» и «Рубину» в 50 тыс. рублейNews.ru 06:50

Футбольные клубы «Зенит» (Санкт-Петербург) и казанский «Рубин» потратили на покупку полузащитника Алексея Сутормина 50 тыс. рублей.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Сутормин обошелся «Рубину» и «Зениту» в 50 тысяч рублей. У нас есть документ с подтверждением

Спорт БИЗНЕС Online10:24

В сеть попали официальные бумаги, подтверждающие переход Сутормина в «Рубин» за 50 тысяч рублей

Sport24.ru11:21

«Зенит» и «Рубин» заплатили за Сутормина по 50 тыс. рублей согласно ЭСУС РПЛ

Чемпионат04:44

Налетай, подешевело! Сутормин за 50

Soccer.ru07:31

«Зенит» и «Рубин» выплатили 5 500 рублей компенсации академиям Сутормина и «Волгарю»

Sports.ru10:31

Конов про Сутормина: "Как футболист, который стоит 120 млн, перешёл за 50 тысяч рублей?"

Sport.ru05:29

Трансфер Сутормина обошёлся «Зениту» в 50 тысяч рублей

Metaratings03:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 11:32, Ашберн
Общество

Заместитель Собянина пожаловался на нехватку строителей для реновации

Заместитель мэра Москвы по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин пожаловался на нехватку строителей для реализации городской программы реновации жилья.
Обновлено в 09:37
Политика

В Совете Европы поддержали Путина и Макрона в украинском вопросе

Совет Европы полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о возможности возобновления переговоров в "нормандском формате" по урегулированию кризиса на Украине, сообщил пресс-секретарь генсека совета Европы Дэниел Хольтген.
Обновлено вчера в 19:14
Общество

Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле

Чиновница Иркутской области Ирина Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено в 08:08
Происшествия

В Греции разбился вертолет с россиянами на борту

Обновлено в 10:20
Происшествия

СКР завершил расследование пяти уголовных дел по протестам в Москве

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование пяти уголовных дел, которые связаны с акциями протеста в Москве.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Под Тулой задержали сбившего трех паралимпийцев водителя

Правоохранительные органы задержали водителя, который сбил трех паралимпийцев в Тульской области.
Обновлено в 10:03
Теннис

Теннисистка Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца

Американская теннисистка Аманда Анисимова не примет участия в US Open из-за смерти своего отца.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург

Обновлено в 11:21
Армия и оружие

К чему приведёт сирийская атака турецкого конвоя в Идлибе

Последние события, связанные с ударами сирийских ВВС по турецкому конвою, вполне могут привести даже к прямому военному столкновению Дамаска и Анкары, отметил в разговоре с News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов.
Обновлено вчера в 12:40
Транспорт

«Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин

Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции

Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

Суд признал законным задержание экс-президента Киргизии Атамбаева

Обновлено в 10:52
Общество

Умер Ларс Ларсен, датский миллиардер

Обновлено вчера в 22:24
Политика

Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»

Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Экономика

В России собрались изменить правила работы ломбардов

Правительство внесло в Госдуму новую версию закона о работе в России ломбардов: вводятся ограничения по размеру предельного займа, в 10 раз увеличивается минимальная стоимость вещи, которая должна быть продана на торгах, кроме того, ломбарды должны будут перерегистрироваться в ЦБ РФ по новым правилам.
Обновлено в 08:40
Политика

Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
Обновлено в 10:25
Политика

Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»

Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено в 10:23
Политика

Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве

Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено вчера в 06:35
Общество

Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России

Среди самых шумных городов России оказались города из Кемеровской и Московской областей. Это следует из данных портала Domofond.ru.
Обновлено вчера в 05:47
Религия

Поклонская рассказала об исцелении святым во сне

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что во сне к ней явился святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) и избавил ее от болезни.
Обновлено в 08:56
Общество

В Рособрнадзоре исключили запрет на использование телефонов в школах

Предложения об использовании телефонов в школах ни в коем случае не предполагают запрета на гаджеты, а являются лишь рекомендацией по их использованию.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Легкоатлетка Плавунова скончалась во время пробежки

Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась во время пробежки в Тамбовской области.
Обновлено в 07:27
Здоровье

Кузнецова поможет подростку, которому отказали в пересадке сердца в РФ

Светлана Бушева, 18-летнему сыну которой не могут сделать в России пересадку сердца из-за того, что в свое время она потеряла паспорт СССР и вынуждена была остаться в Абхазии, рассказала, что абхазские дипломаты детский омбудсмен помогают им восстановить российское гражданство.
Обновлено вчера в 11:32
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» вышел в море на заключительный этап испытаний

Корвет «Гремящий», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр» вышел на заключительный этап заводских испытаний.
Обновлено в 09:42
Политика

В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией

Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 00:29
Общество

Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду

В Росстате предоставили отчет, в котором указано, в каких регионах России у населения больше всего расходов идет на еду.
Обновлено вчера в 21:44
Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»

Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Армия и оружие

Эксперты: США потеряли военное превосходство в Тихом океане

Обновлено в 06:59
Религия

В РПЦ попросили власти Петербурга отдать собор Архангела Михаила

У властей Петербурга русская православная церковь попросила передать собор Архангела Михаила, который находится в Ломоносове.
Обновлено в 11:27
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное