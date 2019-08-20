Футбол
Сутормин обошёлся «Зениту» и «Рубину» в 50 тыс. рублейNews.ru 06:50
Футбольные клубы «Зенит» (Санкт-Петербург) и казанский «Рубин» потратили на покупку полузащитника Алексея Сутормина 50 тыс. рублей.
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Сутормин обошелся «Рубину» и «Зениту» в 50 тысяч рублей. У нас есть документ с подтверждением
Спорт БИЗНЕС Online10:24
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 11:32, Ашберн
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Обновлено в 08:40
Политика
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
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Политика
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Предложения об использовании телефонов в школах ни в коем случае не предполагают запрета на гаджеты, а являются лишь рекомендацией по их использованию.
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У властей Петербурга русская православная церковь попросила передать собор Архангела Михаила, который находится в Ломоносове.
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