Футбол
Сутормин обошёлся «Зениту» и «Рубину» в 50 тыс. рублейNews.ru 06:50
Футбольные клубы «Зенит» (Санкт-Петербург) и казанский «Рубин» потратили на покупку полузащитника Алексея Сутормина 50 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Конов написал, что в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) трансфер Сутормина был зарегистрирован из «Оренбурга» в «Рубин» 28 июня с оплатой до 1 августа в размере 50 тыс рублей согласно п.5 трансферного контракта. С такой же суммой он был оформлен 8 июля из «Рубина» в «Зенит».Спорт БИЗНЕС Online10:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Сутормин обошелся «Рубину» и «Зениту» в 50 тыс рублей. У нас есть документ с подтверждением
Спорт БИЗНЕС Online10:24
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 16:53, Ашберн
Армия и оружие
В США испытали ракету в нарушение ДРСМД
Обновлено в 00:12
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Киберспорт
Royal Never Give Up показала на The International 2019 новую форму
Обновлено вчера в 23:24
Кино
Умерла народная артистка России Александра Назарова
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 14:40
Общество
Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Политика
Президент Италии принял отставку премьера Конте
Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте.
Обновлено в 15:46
Армия и оружие
Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе
Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
Обновлено в 09:15
Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.
Обновлено в 15:00
Политика
Киеву пригрозили перекрыть Днепр из-за блокады Крыма
Напомним, на Украине разные ура-патриоты неоднократно заявляли, что водную блокаду Крыма нужно продолжать, пока российское руководство не сломается и не вернет полуостров под юрисдикцию Киева.
Обновлено в 10:26
Гаджеты
HUAWEI объявляет о ежегодной акции к началу учебного года
Компания HUAWEI объявляет о начале скидок и специальных предложений в официальном интернет-магазине. Подробнее - в материале Planet Today.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой
Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Политика
Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»
С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:05
Авто
Представлена серийная версия электрического минивэна Mercedes-Benz EQV
Официально представлена версия электрического минивэна Mercedes-Benz EQV, которая пойдет в серийное производство.
Обновлено в 11:51
Энергетика
Россия обогнала Венесуэлу по поставкам нефти в США
Россия с 2013 года достигла максимума в поставках нефти и нефтепродуктов в США, обойдя по этому показателю Венесуэлу.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Воздушный шар совершил нештатную посадку в Подмосковье
Обновлено в 14:23
Здоровье
Росстат назвал самые распространенные заболевания молодежи России
В Росстате назвали наиболее распространенную болезнь среди молодежи России.
Обновлено в 12:51
Политика
На Украине рассказали о своих планах по импорту газа из Румынии
Согласно планам, к началу 2020 года украинская газотранспортная компания рассчитывает на создание мощностей, позволяющих импортировать 1,5 миллиарда кубометров румынского газа без привязки к объемам транзитного «голубого топлива» из России.
Обновлено в 05:53
Политика
Владимир Путин прибыл во Францию на переговоры с Макроном
Президент России прибыл в Марсель, откуда на вертолёте отправится на переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено вчера в 10:51
Авто
Новый грузовик марки Hyundai начали продавать в России
Продажи нового среднетоннажного грузовика Hyundai Mighty официально начались на российском рынке.
Обновлено в 09:52
Политика
МИД Китая: США открыто организуют протесты в Москве
МИД РФ и МИД КНР солидарны в оценке роли США в протестных акциях в Москве и Гонконге и считают действия американских официальных лиц проявлением вмешательства во внутренние дела двух стран.
Обновлено в 08:07
Футбол
Неймар: когда ты настоящий, тебя ненавидят
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в своём «Инстаграме» высказывание известного певца Боба Марли.
Обновлено в 15:36
Наука
В Китае хотят продавать клонированных котов
Китайская компания Sinogene объявила о планах продавать клонированных котов. Об этом во вторник сообщил сайт ZOL.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро
Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в бразильском городе Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 07:18
Космос
Астрономы: древний Марс был теплым и дождливым
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Певица Олеся Яковлева погибла в Приморье
В Приморье погибла российская певица Олеся Яковлева. Об этом сообщил друг артистки Вадим Павлов.
Обновлено в 13:20
Технологии
Сбербанк запустил сервис по проверке потенциальных работников
Сбербанк запустил сервис по проверке потенциальных работников для тех компаний, у которых в штате нет специалистов по HR и службы безопасности.
Обновлено в 08:45