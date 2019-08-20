Футбол

Сутормин обошёлся «Зениту» и «Рубину» в 50 тыс. рублейNews.ru 06:50

Футбольные клубы «Зенит» (Санкт-Петербург) и казанский «Рубин» потратили на покупку полузащитника Алексея Сутормина 50 тыс. рублей.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Сутормин обошелся «Рубину» и «Зениту» в 50 тыс рублей. У нас есть документ с подтверждением

Конов написал, что в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) трансфер Сутормина был зарегистрирован из «Оренбурга» в «Рубин» 28 июня с оплатой до 1 августа в размере 50 тыс рублей согласно п.5 трансферного контракта. С такой же суммой он был оформлен 8 июля из «Рубина» в «Зенит».
Спорт БИЗНЕС Online10:24

Подробнее о событии

«Волгарь» сравнил выплаты за Сутормина с одной палочкой картофеля фри

Чемпионат15:16

Что известно о сумме трансфера Сутормина в «Зенит»

RT на русском17:58

Бывший клуб зенитовца Сутормина высмеял его трансфер: картошка фри для голодного котенка

Sport24.ru14:33

«Волгарь» отреагировал мемом на информацию о выплате 494 рублей за Сутормина

Спорт БИЗНЕС Online17:38

🍟 «Волгарь» запостил в твиттере фото котенка с картошкой фри. Клуб получил 988 рублей за трансфер Сутормина

Sports.ru16:01

«Волгарь» сравнил себя с голодным котенком после ситуации с Суторминым

Спорт день за днем15:18

В сети появился документ, подтверждающий трансфер Сутормина за 50 тысяч рублей. ФОТО

Sport.ru12:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:09, Ашберн
Шоу-бизнес

В Приморье погибла певица Олеся Яковлева

Обновлено в 13:38
Политика

Трамп поддерживает возвращение России в G8

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.
Обновлено в 14:52
Религия

Поклонская рассказала об исцелении святым во сне

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что во сне к ней явился святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) и избавил ее от болезни.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции

В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено в 16:19
Политика

В Москве покажут главную архивную тайну XX века

Интересен и немецкий блок выставки, который рассказывает о подготовке Германии к нападению на Польшу.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие

Турецкая армия с оружием для боевиков вошла в сирийский город

Армия Турции, нарушив сирийскую границу, вошла в город Саракиб и направилась в провинцию Идлиб.
Обновлено вчера в 08:09
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»

Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес

Летний стиль: Маликова подчеркнула длину ног коралловым мини-платьем

Обновлено в 13:50
Общество

Apple выделила $6 млрд на собственные шоу для стримингового сервиса

Обновлено в 06:59
Экономика

МТС до конца года планирует закрыть 300 салонов сотовой связи

Компания МТС до конца 2019 года планирует провести оптимизацию 300 салонов сотовой связи, что предполагает их закрытие.
Обновлено в 08:35
Политика

США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16 на $8 млрд

Американский Госдеп проинформировал о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 на сумму в $8 млрд, передает ТАСС.
Обновлено в 18:33
Политика

ВВС Швейцарии объяснили сопровождение самолета делегации Путина

Обновлено вчера в 12:02
Футбол

Йович об уходе из «Реала»: «СМИ всегда заставляют меня смеяться»

Новости СМИ всегда заставляют меня смеяться. Всегда будут такие истории [об уходе из «Мадрида»].
Обновлено в 13:38
Общество

В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Культура

Фестиваль «Таврида-АРТ» в Крыму соберет 35 тыс. зрителей

Как сообщили во вторник, 20 августа, в пресс-службе фестиваля, на территории арт-кластера соберутся 4,5 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов страны.
Обновлено в 07:09
Политика

Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»

Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Здоровье

Врачи порекомендовали отказаться от использования обычного йода

Врачи предлагают использовать современные аналоги йода при обработке ран.
Обновлено в 00:52
Политика

Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России

«Радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили деятельность в России и сейчас обратно загружают данные в PTS»,— отметил господин Зербо в Twitter.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»

Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Армия и оружие

Reuters: хуситы заявили, что их средства ПВО сбили американский беспилотник

Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что их средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 в провинции Дамар в Йемене.
Обновлено в 18:41
Игры

EA показала геймплей Need for Speed: Heat

Сегодня Electronic Arts рассказала более подробно о игровом процессе грядущей Need for Speed Heat.
Обновлено вчера в 15:43
Наука

Карта мозга показала различие между чтением и прослушиванием книг

Используя функциональную МРТ, исследователи визуализировали мозги людей во время прослушивания и чтения одних и тех же текстов и сравнили их.
Обновлено в 01:55
Общество

Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор Алексея Ананьева

Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева и его жены Дарьи.
Обновлено в 09:20
Происшествия

В США организатор «аферы века» с экопродуктами покончил с собой

Фермер из Миссури Рэнди Констант, признанный виновным в организации крупнейшей в истории США схеме мошенничества с органическими продуктами питания, совершил самоубийство за несколько недель до перевода в федеральную тюрьму.
Обновлено в 14:40
Общество

Использование мобильных телефонов в школах ограничат

Российским школам рекомендуют запретить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательное учреждение обязать учеников переводить гаджеты в режим «без звука».
Обновлено в 07:30
Кино

Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова

Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.
Обновлено в 14:45
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Общество

Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле

Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Происшествия

В центре Краснодара произошла стрельба

Обновлено в 18:58
Происшествия

Адвокат сестер Хачатурян заявил, что дело против них могут прекратить

Сотрудники СК РФ вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их отца, из которого следует, что он неоднократно истязал дочерей и домогался их.
Обновлено в 16:27
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное