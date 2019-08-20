Футбол
Сутормин обошёлся «Зениту» и «Рубину» в 50 тыс. рублейNews.ru 06:50
Футбольные клубы «Зенит» (Санкт-Петербург) и казанский «Рубин» потратили на покупку полузащитника Алексея Сутормина 50 тыс. рублей.
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Конов написал, что в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) трансфер Сутормина был зарегистрирован из «Оренбурга» в «Рубин» 28 июня с оплатой до 1 августа в размере 50 тыс рублей согласно п.5 трансферного контракта. С такой же суммой он был оформлен 8 июля из «Рубина» в «Зенит».Спорт БИЗНЕС Online10:24
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Спорт БИЗНЕС Online17:38
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 18:27, Ашберн
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