Футбол
Сутормин обошелся «Зениту» всего в 50 тысяч рублейНевские Новости 16:40
Столько же заплатил за футболиста и казанский «Рубин». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 3,5 млн евро. Журналист Василий Конов опубликовал в своих сетях удивительную информацию, согласно которой АЛексей Сутормин обошелся «Зениту» и «Рубину» всего в 50 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Конов написал, что в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) трансфер Сутормина был зарегистрирован из «Оренбурга» в «Рубин» 28 июня с оплатой до 1 августа в размере 50 тыс рублей согласно п.5 трансферного контракта. С такой же суммой он был оформлен 8 июля из «Рубина» в «Зенит».Спорт БИЗНЕС Online10:24
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Сутормин обошелся «Рубину» и «Зениту» в 50 тыс рублей. У нас есть документ с подтверждением
Спорт БИЗНЕС Online10:24
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:36, Ашберн
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