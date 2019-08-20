Конов написал, что в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) трансфер Сутормина был зарегистрирован из «Оренбурга» в «Рубин» 28 июня с оплатой до 1 августа в размере 50 тыс рублей согласно п.5 трансферного контракта. С такой же суммой он был оформлен 8 июля из «Рубина» в «Зенит».

с чего всё началось

Столько же заплатил за футболиста и казанский «Рубин». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 3,5 млн евро. Журналист Василий Конов опубликовал в своих сетях удивительную информацию, согласно которой АЛексей Сутормин обошелся «Зениту» и «Рубину» всего в 50 тысяч рублей.

Сутормин обошелся «Зениту» всего в 50 тысяч рублей

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