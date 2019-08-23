Футбол

Сутормин: о сумме перехода договорились клубы и мои агентыРИА Новости 11:39

Футболист петербургского "Зенита" Алексей Сутормин в интервью РИА Новости заявил, что деталями его переходов из "Оренбурга" в казанский "Рубин" и из "Рубина" в "Зенит" занимались клубы и его представители, о фиксированной сумме в 50 тысяч рублей договорились именно они.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сутормин: «Решил, что переведу своему первому тренеру миллион рублей, просто в знак благодарности»

Sport24.ru12:17

Алексей Сутормин: «О сумме моего перехода договорились клубы и мои представители»

Матч ТВ12:18

Алексей Сутормин: Решил перевести своему первому тренеру миллион рублей

Спорт день за днем12:00

Сутормин прокомментировал собственный трансфер за 50 000 рублей

Sport.ru12:14

Сутормин про 50 тысяч рублей: «О сумме договорились клубы и мои агенты»

Sports.ru11:54

Сутормин: о сумме трансферов договаривались клубы и мои представители

Чемпионат11:49

Сутормин: о сумме перехода договорились клубы и мои агенты

РИА Новости11:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:34, Ашберн
Хоккей

Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин

1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Политика

США объявили о новых санкциях против России

Госдепартамент США распространил официальное уведомление о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей".
Обновлено в 10:08
Футбол

Фернандо Торрес провёл прощальный матч

Обновлено в 11:41
Авто

Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России

Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
Обновлено в 06:28
Политика

Трамп призвал американские компании уходить из КНР

Президент США Дональд Трамп призвал американские компании незамедлительно искать альтернативы Китаю и возвращать бизнес и производство в США.
Обновлено в 12:00
Здоровье

Медпрофсоюз: нижнетагильских хирургов заменят медики из Екатеринбурга

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле шесть специалистов двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 города Нижнего Тагила написали заявления на увольнение по собственному желанию.
Обновлено в 06:29
Политика

Кремль анонсировал «важное заявление» Путина

В скором времени президент России Владимир Путин сделает «важное заявление».
Обновлено в 05:54
Культура

Собака-гипнотизер довела пользователей сети до истерики

Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы

У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Футбол

Шупо-Мотинг не хочет уходить из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Эрик-Максим Шупо-Мотинг может остаться в команде.
Обновлено в 10:18
Политика

Волкер заявил, что США готовы присоединиться к «нормандскому формату»

Волкер отметил, что Вашингтон "хорошо взаимодействует" со всеми участниками этих переговоров, а также в полной мере поддерживает "нормандский формат".
Обновлено в 12:02
Кино

На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России

В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Авто

Lamborghini анонсировала новый суперкар

Компания Lamborghini анонсировала новый суперкар, премьера которого состоится в 2019 году.
Обновлено в 12:13
Политика

Мария Захарова станцевала лезгинку

Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Культура

Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию

Обновлено в 10:17
Авто

Обнаружена стоянка с тысячами неисправных автомобилей марки Mercedes

В Германии была обнаружена взлетно-посадочная полоса, заставленная несколькими тысячами автомобилей марки Mercedes.
Обновлено в 11:41
Происшествия

На Ставрополье вспыхнул лесной пожар

Обновлено в 11:40
Наука

Миф: «10 000 часов практики» не сделают из вас эксперта

В среднем к 20 годам лучшие музыканты набирали по 10 000 часов практики.
Обновлено вчера в 02:37
Армия и оружие

На Кубе легендарные Т-34 и Т-55 превратили в ракетные установки и САУ

На Кубе главными защитниками воздушного пространства до сих пор являются старые советские комплексы С-75 и С-125.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить

Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине

Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено вчера в 11:56
Общество

Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения

Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие

Стало известно о приобретении США танка Т-90

Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия

Появилось видео уничтожения севшего на кукурузное поле самолета A321

В поле возле аэропорта Жуковский 23 августа начали разрезать самолет «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку.
Обновлено в 06:09
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Политика

Дмитрия Гудкова арестовали на 10 суток за призывы на акцию 27 июля

Коптевский суд Москвы назначил 10 суток административного ареста незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Дмитрию Гудкову за организацию не согласованной властями акции 27 июля, сообщили "Интерфаксу" в суде.
Обновлено в 10:37
Единоборства

Ковалёв и Ярд прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона мира WBO

Чемпион мира по версии WBO, российский боксёр Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания перед титульным боем.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Максим Виторган признался, что счастлив

Актер Максим Виторган трогательно поздравил свою мать, которой должно было исполниться 80 лет.
Обновлено в 09:53
Политика

Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю

Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Происшествия

В суд направлено дело еще одного участника митинга в Москве 27 июля

Обновлено в 08:38
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное