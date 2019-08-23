Футбол
Сутормин: о сумме перехода договорились клубы и мои агентыРИА Новости 11:39
Футболист петербургского "Зенита" Алексей Сутормин в интервью РИА Новости заявил, что деталями его переходов из "Оренбурга" в казанский "Рубин" и из "Рубина" в "Зенит" занимались клубы и его представители, о фиксированной сумме в 50 тысяч рублей договорились именно они.
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