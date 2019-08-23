Футбол
Сутормин: о сумме перехода договорились клубы и мои агентыРИА Новости 11:39
Футболист петербургского "Зенита" Алексей Сутормин в интервью РИА Новости заявил, что деталями его переходов из "Оренбурга" в казанский "Рубин" и из "Рубина" в "Зенит" занимались клубы и его представители, о фиксированной сумме в 50 тысяч рублей договорились именно они.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:48, Ашберн
Здоровье
92 человека заразились мышиной лихорадкой в Тульской области
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), в народе называемая мышиной лихорадкой, бушует в Тульской области.
Обновлено в 16:45
Энергетика
Цены на нефть падают из-за решения Китая по пошлинам
Как отмечает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, «нефть Brent после новых угроз Китая, которые с большой долей вероятности уже в скором времени повлекут ответ (президента США Дональда) Трампа, обвалилась к отметке 58 долларов за баррель, отыгрывая очередную эскалацию торговой войны».
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено в 09:20
Космос
Посмотрите с нового ракурса на то, как на самом деле вращается наша планета
Наша планета совершает свой путь вокруг Солнца, вращаясь по оси, которая проходит с севера на юг.
Обновлено в 09:00
Политика
Борис Джонсон попал на видео с лозунгом нацистов
Кроме Джонсона в видео участвуют и многие другие британские дипломаты.
Обновлено в 15:13
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
Обновлено в 17:45
Политика
Зеленский назвал условия для возвращения России в G8
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что РФ сможет вернуть в G8 только после возвращения Крыма.
Обновлено 21 августа в 21:17
Кино
Михалков предложил снять фильм о посадке самолета А321 в Подмосковье
История с экстренной посадкой самолета А321 в Подмосковье и мужество экипажа может стать основой для "шикарного фильма".
Обновлено в 11:32
Кино
Disney решил закрыть сериал о жизни сказочных злодеев
По данным источника, главными героями ленты могли стать морская ведьма Урсула из мультфильма «Русалочка», злая мачеха из «Белоснежки», а также многие другие отрицательные персонажи из сказочной вселенной Disney.
Обновлено в 10:36
Футбол
Дортмундская «Боруссия» в гостях одержала волевую победу над «Кельном»
В следующем туре Боруссия в гостях сыграет против Униона, а Кельн на выезде встретится с Фрайбургом.
Обновлено в 16:24
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Происшествия
Состояние пострадавшей в Турции девочки улучшилось
Врачи зафиксировали незначительное улучшение состояния девочки, пострадавшей в отеле турецкого города Бодрум.
Обновлено в 13:57
Политика
Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума»
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений.
Обновлено в 14:41
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android
Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Культура
В Крым с культурной миссией приедет делегация из Италии
Обновлено в 03:20
Происшествия
Пожар на свечном складе в Петербурге потушили за 18 часов
Сегодня, 23 августа, в 8.13 петербургским пожарным удалось ликвидировать открытое горение на пожаре, который начался вчера в 14 часов 10 минут на складе свечей, расположенном в Невском районе Санкт-Петербурга, недалеко от Ладожского вокзала.
Обновлено в 03:00
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки.
Обновлено вчера в 13:19
Футбол
«Астон Вилла» переиграла «Эвертон» в матче чемпионата Англии
Футболисты "Астон Виллы" победили "Эвертон" в стартовом матче третьего тура чемпионата Англии.
Обновлено в 17:14
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске выросло до 20
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 20 человек - ранее говорилось о 15 пассажирах.
Обновлено в 13:02
Фигурное катание
Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле
Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при, который проходит во французском Куршевеле.
Обновлено в 17:04
Кино
Анонсирована экранизация «Метро 2033»
Компании «ТВ-3», «ТНТ Premier» и Central Partnership анонсировали экранизацию по «Метро 2033».
Обновлено в 08:32
Наука
Разработан тест по анализу крови для определения срока жизни человека
Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.
Обновлено в 09:35
Политика
Экс-советник Трампа рассказал о психических проблемах президента США
Бывший советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи заявил, что у американского лидера есть психические проблемы.
Обновлено в 14:56
Политика
Болсонару прокомментировал заявление Макрона о пожарах в Амазонии
Бразильский лидер Жаир Болсонару прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, в связи с чем эту ситуацию стоит обсудить странам G7.
Обновлено вчера в 20:39
Единоборства
Ярд признался в любви к России перед боем с Ковалёвым
Обновлено в 16:59
Игры
Ритуалы по инструкции: Exorcise the Demons выйдет в сентябре
Все прочие снабжены книгой ритуалов и должны выдавать ему инструкции.
Обновлено в 15:35