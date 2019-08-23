Хавбек петербургского «Зенита» Алексей Сутормин заявил, что перечислит своему первому футбольному тренеру крупную сумму денег в знак благодарности.

Спорт день за днем

Происшествия В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом В Цумадинском районе Дагестане под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.

Футбол «Монако» арендовало Адриэна Силву у «Лестера» Полузащитник «Лестера» Адриэн Силва будет выступать за «Монако» на правах аренды в сезоне-2019/20, информирует официальный сайт монегасков.

Общество Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира Скарлетт Йоханссон второй год подряд сохраняет звание самой высокооплачиваемой актрисы года по версии Forbes.

Авто Внедорожник Aurus представят на Московском автосалоне в 2020 году Глава Aurus Адиль Ширинов сообщил, что внедорожник Aurus Komendant представят широкой публике в 2020 году на Московском автосалоне.

Кино На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.

Культура Никита Михалков перенес серию операций на ноге Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.

Политика Крупнейший грузоперевозчик из Франции отказался от Севморпути Крупнейшая французская компания CMA CGM, специализирующаяся на контейнерных перевозках по морю, проинформировала о том, что отказывается использовать маршрут Северного морского пути и иные маршруты в Арктике из экологических соображений.

Политика Болтон хочет сорвать переход украинской «Мотор Сич» под контроль Китая Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пытается помешать приобретению китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей — компании «Мотор Сич».

Политика Савченко заявила о начале украинизации России Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.

Здоровье О каких болезнях предупреждает горечь во рту Лучше проконсультироваться у специалистов, если вы испытываете постоянную горечь во рту.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Финансы В Британии захотели заменить доллар новой резервной валютой По словам Карни, главам финансовых структур по всему миру следует задуматься о создании резервной валюты, так как доминирование доллара несет риск мировой финансовой системе.

Армия и оружие Норвежцы утверждают, что под Северодвинском произошло два взрыва Норвежский сейсмологический центр (НОРСАР) сообщил, что на полигоне под Северодвинском 8 августа произошло два взрыва, разница между ними составила два часа.

Политика Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.

Политика Министр пообещал поднять флаг Украины над Владивостоком Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что не сомневается, что Киев одержит верх в "украинско-российской битве".

Шоу-бизнес Марина Зудина рассказала, кто заменил ей Олега Табакова Марина Зудина тяжело перенесла уход из жизни любимого супруга — народного артиста Олега Павловича Табакова.

Происшествия В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Происшествия СМИ сообщили о смерти роженицы из-за ошибки врачей на Ставрополье В селе Курсавка Ставропольского края девушка умерла во время родов, предположительно из-за врачебной ошибки.

Экономика В России установили новый прожиточный минимум Величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года установлена на уровне 11 185 рублей.

Политика CNN: Трамп выражал нежелание ехать на саммит G7 Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии.