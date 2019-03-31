Сутормин: надеюсь, продолжу хорошо играть против «Зенита»Чемпионат 09:38

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин дал комментарий после выездного матча 21-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:3).

Сутормин: надеюсь, продолжу хорошо играть против «Зенита»

Общество Раскрыта смертельная опасность нацистского ракетного истребителя Немецкий ракетный истребитель-перехватчик Messerschmitt Me 163 был смертельно опасен для его пилотов.

Происшествия Власти Германии назвали возможную причину авиакатастрофы в Эгельсбахе Ранее пресс-служба S7 сообщила, что при крушении в Эгельсбахе частного самолета Epic-LT погибла председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева.

Политика Зеленский пообещал не собирать «майдан» в случае поражения на выборах Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет собирать «майдан», если проиграет на выборах главы государства.

Армия и оружие Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.

Общество В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.

Футбол Тренер «Анжи» Адиев принял решение подать в отставку После разгромного поражение в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (5:0) главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что покидает клуб.

Авто Опубликованы снимки обновленного Renault Duster с вариатором В Сети появились первые снимки модернизированного паркетника Duster прежнего поколения, который предназначен для рынка Индии.

Общество Социальные пенсии в России повысятся с 1 апреля Пенсии по государственному обеспечению в России вырастут на 2% с 1 апреля этого года. Таким образом в среднем они составят 9266 рублей.

Политика Саакашвили передумал возвращаться на Украину Саакашвили объяснил свое решение тем, что действующий глава страны Петр Порошенко, по предварительным данным, прошел во второй тур президентских выборов.

Политика Пушков спрогнозировал ход второго тура выборов президента Украины Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сделал прогноз на второй тур выборов президента Украины.

Политика Зеленский обратился к украинцам после выхода первых экзитполов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, узнав о первых результатах экзитполов, поблагодарил всех голосовавших за него.

Политика Зеленский порассуждал о первой встрече с Путиным Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в первом туре выборов, рассказал о первом вопросе российскому лидеру Владимиру Путину в случае их встречи.

Хоккей Георгиев вошел в историю «Рейнджерс», повторив достижение Лундквиста Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 29 бросков и сыграл на ноль во второй раз в этом сезоне.

Происшествия Двое детей погибли в результате торнадо в Китае Двое детей погибли в Китае в результате торнадо, который обрушился на провинцию Хэнань в центре страны в воскресенье, 31 марта, сообщает «РИА Новости».

Политика Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.

Спорт Миронова стала чемпионкой России в масс-старте Биатлонистка Светлана Миронова выиграла женскую гонку с общего старта на чемпионате России в Тюмени.

Единоборства Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора Российский боец смешанного стиля и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления ирландца Конора Макгрегора.